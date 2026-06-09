Zcash восстановился после масштабного падения, токен Humanity Protocol обвалился на 90%: что нового

Токен Humanity Protocol обвалился на 90% из-за утечки частных ключей

Токен H проекта децентрализованной цифровой идентификации Humanity Protocol пережил катастрофическое падение, потеряв около 90% своей стоимости всего за сутки. Еще 8 июня 2026 года актив торговался на уровне $0,74, а уже на следующий день его курс обвалился до отметки около $0,05.

Причиной коллапса послужил серьезный инцидент с безопасностью. Команда проекта подтвердила, что злоумышленники получили доступ к частным ключам одного из членов Humanity Foundation. Основатель стартапа Теренс Квок обратился к сообществу с просьбой временно прекратить любые операции с мостом проекта и пулами ликвидности, пока идет внутренний аудит систем.

«Мы зафиксировали инцидент безопасности, связанный с компрометацией частных ключей, принадлежавших одному из членов Humanity Foundation. В целях безопасности просим пользователей воздержаться от взаимодействия с мостом или любыми пулами ликвидности», — сообщил Теренс Квок.

В своем заявлении представители Humanity отметили, что уже привлекли экспертов по кибербезопасности и партнерским криптобиржам, чтобы оценить точные масштабы убытков и защитить остальную инфраструктуру.

По данным аналитической платформы Lookonchain, злоумышленник воспользовался доступом и несанкционированно сгенерировал (заминтив) дополнительные 100 млн токенов H в сети BNB Smart Chain.

Активно распродавая эти монеты через децентрализованные биржи (DEX), хакер уже успел вывести колоссальные суммы:

18510 ETH (ориентировочно $30,8 млн);

1 548 BNB (приблизительно $924 000).

Кроме того, на кошельках, контролируемых злоумышленником, до сих пор хранится около 111 млн токенов H. Несмотря на падение курса, их текущая рыночная стоимость все еще составляет около $14 млн. Впрочем, аналитики Lookonchain предупреждают, что ончейн-ликвидность токена H сейчас почти полностью исчерпана.

Zcash успешно устранил критическую уязвимость: курс ZEC пошел вверх после масштабного падения

Котировки криптовалюты Zcash (ZEC) демонстрируют восстановление после недавнего глубокого пике. Позитивная динамика вернулась на фоне заявления основателя Zcash Open Development Lab Джоша Свихарта, объявившего об успешном устранении опасной уязвимости в анонимном (экранированном) пуле Orchard.

По словам Свихарта, процесс устранения бага происходил в два этапа для максимальной безопасности экосистемы:

Временный софтфорк: Сначала разработчики провели софтфорк, которым временно заблокировали возможность транзакций в пуле Orchard. Это помогло нивелировать риски атаки со стороны злоумышленников еще до того, как технические подробности уязвимости стали известны широким массам.

Обновление NU6.2: Вторым и финальным шагом стал хардфорк под названием NU6.2, успешно активированный 3 июня. После этого масштабного апдейта полноценная работа пула Orchard была возобновлена в полном объеме.

Напомним, анонимная криптовалюта Zcash (ZEC) претерпела стремительное падение, потеряв более половины своей стоимости за сутки. В пятницу утром, 5 июня, цена актива в данный момент опустилась до $272, хотя еще 4 июня была на уровне $602.

К моменту написания новости актив торгуется на уровне $465.

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Инвестиционный бум: Strategy инвестировала еще $101 млн в биткоин, а BitMine закупилась Ethereum

Первая неделя июня 2026 года отличилась крупными корпоративными закупками на крипторынку. Флагманы индустрии — компании Strategy и BitMine — воспользовались текущей рыночной динамикой для существенного расширения своих цифровых портфелей.

Strategy увеличила свой Bitcoin-портфель почти до 850 тысяч монет

Компания Strategy продолжает реализовывать свою агрессивную стратегию накопления первой криптовалюты. В течение первой недели июня она приобрела 1 550 BTC, потратив на это $101,3 млн. Сообщается, что средняя стоимость закупки составила $65 332 за один биткоин.

Источником финансирования этой сделки стала продажа собственных акций компании (MSTR) через специальную ATM-программу. За этот период Strategy реализовала более 1,4 млн ценных бумаг, привлекая $181 млн чистой выручки.

Общий баланс Strategy по состоянию на 7 июня 2026:

Общий объем крипторезерва: 845 256 BTC;

Суммарные инвестиции за все время: $63,97 млрд;

Средняя цена покупки 1 BTC: $75680.

Отдельно компания продолжает удерживать сложившийся еще в декабре 2025 года долларовый резерв в $1 млрд. Эти средства предназначены сугубо для покрытия обязательств по долгу и выплаты дивидендов владельцам привилегированных акций.

Параллельно другой крупный игрок — компания BitMine — сфокусировался на накоплении второй по капитализации криптовалюты. СЕО компании Том Ли объявил, что за прошлую неделю они выкупили 126 971 ETH.

Мы увеличили объемы покупок, поскольку считаем, что текущее снижение цены Ethereum не отражает укрепления его фундаментальных показателей. Это неудивительно, учитывая, что мы находимся на ранних этапах криптовалютной весны. Ожидается, что BitMine достигнет «алхимии 5%» где-то в 2026 году", — прокомментировал Том Ли.

По состоянию на 7 июня 2026 года в активе BitMine находится более 4,71 млн. ETH, которые компания успешно разместила в стейкинге. При текущей рыночной стоимости Ethereum в районе $1630 за монету этот портфель оценивается примерно в $7,7 млрд.

Благодаря этим закупкам BitMine официально удерживает статус крупнейшего корпоративного владельца Ethereum в мире. В общем зачете публичных компаний по объему цифровых активов на балансе BitMine занимает почетное второе место, уступая лишь абсолютному лидеру — компании Strategy.

MetaMask выпустил криптокошелек для искусственного интеллекта: ШИ-агенты будут торговать автономно, но под наблюдением

Популярный криптокошелек MetaMask объявил о запуске нового сервиса Agent Wallet в режиме раннего доступа. Это специализированный некастодиальный кошелек, разработанный специально для ШИ-агентов, что позволит искусственному интеллекту самостоятельно оперировать цифровыми активами.

Новый инструмент обеспечивает ИИ-агентам возможность автономно совершать торговые операции в экосистеме Ethereum и других EVM-совместимых блокчейнах. В частности, искусственный интеллект сможет самостоятельно проводить токеносвопы, торговать бессрочными фьючерсами, покупать контракты на события и руководить позициями поставщиков ликвидности (LP).

Разработчики отмечают, что предоставление полной свободы действиям ИИ без ограничений опасно, ведь алгоритм может слишком буквально понять команду или взаимодействовать с вредным смартконтрактом. Поэтому в основе MetaMask Agent Wallet лежит четкое разделение полномочий: агент действует самостоятельно, но исключительно в пределах правил, которые ему задал владелец.

Пользователи смогут самостоятельно настраивать для ИИ:

Лимиты на финансовые расходы;

Допустимый профиль риска;

Список конкретных протоколов, с которыми агенту разрешено работать.

Защита активов интегрирована непосредственно в систему безопасности MetaMask, включая технологию сканирования угрозы Transaction Shield от Blockaid. Если ИИ-агент попытается выйти за установленные рамки или подписать сомнительную транзакцию, система мгновенно заблокирует действие и потребует подтверждения человека через двухфакторную аутентификацию.

Для гибкости настроек в кошельке предусмотрели два режима работы:

Guard — режим повышенного контроля и строгих ограничений.

Beast — режим, предоставляющий искусственному интеллекту больше свободы для принятия решений в неоднозначных или спорных рыночных ситуациях.

Криптокошелек совместим с большинством современных сред для разработки и работы с ИИ-агентами, среди которых: OpenClaw, OpenAI Codex, Claude Code, Nous Research Hermes Agent, Cursor и т. д. Безопасность закрытых ключей базируется на технологии вверенной среды выполнения (TEE), однако пользователи сохраняют стопроцентный контроль над ними.

«Эра ИИ-агентов только начинается, но решать вопросы инфраструктуры нужно уже сейчас. Агенты уже оперируют реальными деньгами, и большинство проектов делает это неправильно, предоставляя им прямой доступ к частным ключам», — отметил старший директор из продуктов MetaMask Чжэнь Юй Тонг в комментарии для Decrypt.

На начальном этапе тестирования доступ к сервису получат всего 200 отобранных разработчиков и трейдеров. Полноценный публичный релиз MetaMask Agent Wallet запланирован на лето 2026 года.