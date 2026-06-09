В Венгрии депутаты единогласно проголосовали за снижение собственных зарплат. «За» проголосовало 189 парламентариев, никто не выступил против. Об этом пишет Daily News Hungary.

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Сколько будут получать депутаты

Теперь зарплата депутата составит не три средних зарплаты по стране, а 1,8. Выплаты сократятся с $5300 до $3200 в месяц.

Также парламент снизил государственное финансирование политических партий.

Позиция Мадяра

Ранее новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил о масштабном сокращении расходов на содержание власти и заявил, что планирует более чем вдвое снизить собственную зарплату.

По словам Мадяра, он будет получать только зарплату премьера и депутатское содержание — в общей сложности около 10,5 тысячи евро. Это менее половины дохода, который декларировал его предшественник Виктор Орбан.

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Новый глава правительства также анонсировал сокращение выплат для министров, госсекретарей, депутатов, мэров и руководителей государственных компаний.

«В сложные времена политики должны служить, а не зарабатывать», — заявил Мадяр.

Правительство планирует урезать компенсацию парламентариям на транспорт, жилье и персонал. В настоящее время отдельные депутаты могут получать до 20 тысяч евро в месяц, однако новый предел хотят снизить до менее 14 тысяч.

По оценкам правительства, такие шаги позволят сэкономить около 139 млн евро.

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Для сравнения, средняя зарплата в Венгрии составляет около 1,6 тысячи евро в месяц.

Зарплата депутатов в Украине

Как писал «Минфин», за время полномасштабного вторжения заработная плата народных депутатов Украины претерпела изменения из-за регулярного перерасчета выплат.

«Была индексация за 5 лет — 4% годовых, то есть плюс 4% на каждый год», — отметил народный депутат Руслан Горбенко.