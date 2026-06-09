В Венгрии депутаты единогласно проголосовали за снижение собственных зарплат. «За» проголосовало 189 парламентариев, никто не выступил против. Об этом пишет Daily News Hungary.
В Венгрии депутаты единогласно проголосовали за снижение собственных зарплат
► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Сколько будут получать депутаты
Теперь зарплата депутата составит не три средних зарплаты по стране, а 1,8. Выплаты сократятся с $5300 до $3200 в месяц.
Также парламент снизил государственное финансирование политических партий.
Позиция Мадяра
Ранее новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил о масштабном сокращении расходов на содержание власти и заявил, что планирует более чем вдвое снизить собственную зарплату.
По словам Мадяра, он будет получать только зарплату премьера и депутатское содержание — в общей сложности около 10,5 тысячи евро. Это менее половины дохода, который декларировал его предшественник Виктор Орбан.
Читайте: За время полномасштабного вторжения зарплата депутатов ВР выросла на 20%
Новый глава правительства также анонсировал сокращение выплат для министров, госсекретарей, депутатов, мэров и руководителей государственных компаний.
«В сложные времена политики должны служить, а не зарабатывать», — заявил Мадяр.
Правительство планирует урезать компенсацию парламентариям на транспорт, жилье и персонал. В настоящее время отдельные депутаты могут получать до 20 тысяч евро в месяц, однако новый предел хотят снизить до менее 14 тысяч.
По оценкам правительства, такие шаги позволят сэкономить около 139 млн евро.
Читайте также: Зарплаты чиновников в мае: кто в Кабмине получил больше всего
Для сравнения, средняя зарплата в Венгрии составляет около 1,6 тысячи евро в месяц.
Зарплата депутатов в Украине
Как писал «Минфин», за время полномасштабного вторжения заработная плата народных депутатов Украины претерпела изменения из-за регулярного перерасчета выплат.
«Была индексация за 5 лет — 4% годовых, то есть плюс 4% на каждый год», — отметил народный депутат Руслан Горбенко.
Комментарии - 3
Це не індексація, а хрінь, в Україні ніколи не була інфляція в 4%, і ніколи не буде, тому який сенс з індексації в 4%, якщо реальна інфляція 20+%?