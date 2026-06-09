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9 июня 2026, 10:05 Читати українською

В Венгрии депутаты единогласно проголосовали за снижение собственных зарплат

В Венгрии депутаты единогласно проголосовали за снижение собственных зарплат. «За» проголосовало 189 парламентариев, никто не выступил против. Об этом пишет Daily News Hungary.

В Венгрии депутаты единогласно проголосовали за снижение собственных зарплат.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько будут получать депутаты

Теперь зарплата депутата составит не три средних зарплаты по стране, а 1,8. Выплаты сократятся с $5300 до $3200 в месяц.

Также парламент снизил государственное финансирование политических партий.

Позиция Мадяра

Ранее новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил о масштабном сокращении расходов на содержание власти и заявил, что планирует более чем вдвое снизить собственную зарплату.

По словам Мадяра, он будет получать только зарплату премьера и депутатское содержание — в общей сложности около 10,5 тысячи евро. Это менее половины дохода, который декларировал его предшественник Виктор Орбан.

Читайте: За время полномасштабного вторжения зарплата депутатов ВР выросла на 20%

Новый глава правительства также анонсировал сокращение выплат для министров, госсекретарей, депутатов, мэров и руководителей государственных компаний.

«В сложные времена политики должны служить, а не зарабатывать», — заявил Мадяр.

Правительство планирует урезать компенсацию парламентариям на транспорт, жилье и персонал. В настоящее время отдельные депутаты могут получать до 20 тысяч евро в месяц, однако новый предел хотят снизить до менее 14 тысяч.

По оценкам правительства, такие шаги позволят сэкономить около 139 млн евро.

Читайте также: Зарплаты чиновников в мае: кто в Кабмине получил больше всего

Для сравнения, средняя зарплата в Венгрии составляет около 1,6 тысячи евро в месяц.

Зарплата депутатов в Украине

Как писал «Минфин», за время полномасштабного вторжения заработная плата народных депутатов Украины претерпела изменения из-за регулярного перерасчета выплат.

«Была индексация за 5 лет — 4% годовых, то есть плюс 4% на каждый год», — отметил народный депутат Руслан Горбенко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
9 июня 2026, 10:15
#
Так як українська влада любить копіювати все з ЄС, то чекаємо на аналогічні дії з зниження зарплати чиновників від української влади в цей нелегкий для України період!
+
0
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
9 июня 2026, 10:29
#
Та да — зниження зарплати при збільшеному фінансуванні!
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
9 июня 2026, 10:18
#
@Була індексація разом за 5 років — 4% річних, тобто плюс 4% на кожен рік", — зазначив народний депутат Руслан Горбенко.

Це не індексація, а хрінь, в Україні ніколи не була інфляція в 4%, і ніколи не буде, тому який сенс з індексації в 4%, якщо реальна інфляція 20+%?
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