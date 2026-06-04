Украина готовит план действий по отмене временной защиты в ЕС

Украина разрабатывает стратегию реагирования на случай, если срок действия европейских льготных условий иссякнет, а людям придется массово определяться со своим будущим. По данным Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, ведомство объявило о старте общественных консультаций по проекту правительственного распоряжения.

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О чем идет речь

Речь идет об утверждении плана действий на 2026−2027 годы, который должен скоординировать шаги власти при вероятном прекращении действия статуса временной защиты в Европе.

Европейская Директива о временной защите, активированная в марте 2022 года, официально продлена до 4 марта 2027 года.

Свежая статистика Eurostat свидетельствует, что в странах ЕС под этим юридическим щитом находятся более 4,3 миллионов украинских граждан. Но что будет дальше — остается под большим вопросом, и у Киева есть готовые инструменты для добровольного возвращения и постоянной реинтеграции этих людей в родных общинах.

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Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская подчеркнула, что этот план должен быть максимально практичным, поскольку он затрагивает судьбы миллионов человек. По ее словам, государство обязано учесть реальные потребности граждан независимо от того, когда именно они учтут возвращение домой — сразу после закрытия европейских программ или значительно позже.

Среди главных векторов двухлетнего плана — прямая координация с правительствами стран ЕС, масштабное развертывание Сети единства для наших земляков за рубежом, создание новых цифровых инструментов поддержки, а также подготовка инфраструктуры украинских общин к приему людей.

Сам документ родился не в воздухе — его создали в рамках международного проекта «YOUA — Формируем новые пути, строим будущее Украины». Финансирование и экспертную поддержку обеспечило немецкое общество GIZ по непосредственному поручению правительства Германии.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что у Украины пока нет комплексной инфраструктурной готовности и четкой стратегии для принятия миллионов граждан, выехавших за границу из-за полномасштабного вторжения.