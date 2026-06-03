Как новый меморандум банков изменит жизнь ФОПов

В прошлом месяце 31 банк подписал обновленную редакцию Меморандума о прозрачности рынка платежных услуг. Меморандум банков 2026 — документ, прямо на первой странице указывающий, что он «не вводит новых законодательных ограничений». Технически — правда. Но к каким изменениям все же следует готовиться ФОПам, рассказали эксперты юридической компании YANKIV.

Когда под одним текстом стоят подписи Привата, Ощада, Райфа, ПУМБа, Укрсиба, ОТП, Монобанка и ещё двух десятков учреждений — то есть практически всех, у кого вы реально можете иметь счёт, — вариант «а я пойду в другой банк» становится чисто формальным. Ведь другой банк подписал точно то же самое.

Парадокс: формально вас ни о чем не спрашивали и ни к чему не обязывали. А правила изменились.

Новые лимиты переводов для ФОП и юрлиц начнут действовать уже с августа 2026 года, и дальше будут только ужесточаться. В этой статье разберем, кто попадает под контроль, какие суммы установлены и — главное — что с этим делать.

Договоренность, которая работает как закон

Чтобы понять масштаб происходящего, нужно сначала разобраться с природой самого документа. Меморандум — это не закон. Не постановление НБУ. Не нормативно-правовой акт. Это договоренность банков между собой — добровольное соглашение, подписанное двумя банковскими ассоциациями и более чем тридцатью отдельными учреждениями.

И именно в этой «добровольности» кроется парадокс. Когда вы открываете счет, вы соглашаетесь с внутренними правилами банка. А внутренние правила теперь выстраиваются вокруг этого меморандума. Формально свобода выбора остается.

Напомним контекст. Первую редакцию меморандума банки подписали ранее — она касалась физических лиц. Кто не мог подтвердить источник доходов, получил лимиты на переводы: с февраля 2025-го — до 150 тысяч гривен в месяц, с июня — до 100 тысяч. Высокорисковым клиентам без подтвержденных доходов банки установили планку в 50 тысяч. И вот теперь, в мае 2026-го, действие документа расширили на ФОП и юридических лиц.

Две категории ФОП, которых банки будут считать рисковыми

Меморандум касается не всех подряд. Он четко выделяет две категории клиентов «повышенного риска» — и если вы попадаете хотя бы в одну из них, ваш счет автоматически оказывается под усиленным вниманием.

Первая — вновь созданные ФОП. В первой группе единого налога это означает первые шесть месяцев с момента регистрации. Для второй, третьей группы и общей системы четкой цифры нет — банк будет решать сам, по своему усмотрению. В целом, согласно Постановлению Правления НБУ № 65 от 19.05.2020, понятие «нового ФОП» может растягиваться от 6 до 12 месяцев в зависимости от внутренних правил конкретного банка.

Вторая — так называемые «спящие» ФОПы. Те, кто когда-то зарегистрировался, затем «стоял» без деятельности, а теперь ее возобновляет. Для банка счет, который внезапно ожил после месяцев затишья, — это автоматический сигнал тревоги. Логика проста: если бизнес «спал», а теперь проснулся — банк хочет понять, почему именно сейчас и откуда средства.

Важный момент: меморандум заявляет, что ограничения не распространяются на клиентов, которые ведут деятельность в правовом поле, платят налоги и официально трудоустраивают персонал. То есть действующему, прозрачному бизнесу обещают нормальный режим. Но «прозрачность» — это не то, что вы о себе думаете. Это то, что вы можете показать банку документально.

Конкретные лимиты переводов: цифры и скорость их снижения

Теперь о цифрах. Обращайте внимание не столько на сами суммы, сколько на скорость, с которой их сокращают. Ограничения вводятся в два этапа.

С 14 августа 2026 года (через три месяца после подписания) без дополнительного подтверждения доходов вы сможете переводить: в первой группе единого налога — до 600 тысяч гривен в месяц, во второй-третьей — до 3 миллионов, юридические лица — до 5 миллионов.

С 14 ноября 2026 года (через шесть месяцев после подписания) эти цифры снижаются: 400 тысяч, 1 миллион и 2 миллиона соответственно.

За три месяца лимит для первой группы уменьшается на треть. Для юридических лиц — более чем вдвое. И это не конечная точка. Документ прямо указывает на дальнейшие этапы.

Если установленный лимит не соответствует потребностям вашего бизнеса — вы имеете право обратиться в банк с запросом на его повышение. Но для этого нужно документальное подтверждение доходов: налоговые декларации, справки ОК5 и ОК7, ведомости о зарплате или другие документы. При наличии такого подтверждения банк установит лимит на уровне подтвержденной суммы.

Портрет «подозрительного» счета глазами банка — и глазами кафе

В тексте меморандума есть вполне конкретное описание того, как именно ваш счет выглядит в глазах банка, когда тот включает режим подозрения. Эти признаки касаются операций по счету ФОП, и система будет анализировать их как по отдельности, так и в совокупности.

Что привлекает внимание: по счету наблюдается резкое увеличение операций от разных контрагентов; остаток равен нулю и на начало, и на конец дня — деньги поступили и сразу ушли, ничего не осталось; количество входящих платежей от физических лиц за день внезапно выросло вдвое или больше; переводы дробились на круглые суммы на одного контрагента в течение месяца.

А теперь прочитайте это еще раз — но глазами обычной кофейни, курьерской службы или мастера, который ежедневно принимает оплату картой от десятков клиентов. Да и вообще глазами любого ФОПа, работающего через эквайринг и маркетплейсы.

«Много мелких поступлений от разных людей», «нулевой остаток в конце дня», «деньги пришли — деньги ушли» — это портрет мошенника? Или абсолютно нормального малого бизнеса, который живет на обороте, а не накапливает остатки на счете?

В этом и заключается проблема конструкции: фильтр на старте не отличает «дробление» от честного предпринимательства. Он ловит всех по одинаковым формальным признакам. А дальше уже вам приходится доказывать, что вы — не тот, за кого вас приняла система.

Презумпция риска

Это, пожалуй, самое важное, что стоит вынести из этой статьи. Меморандум основан на принципе презумпции риска: пока вы не доказали банку, что вы прозрачны — вы по умолчанию рискованны.

Не банк собирает доказательства против вас. Вы собираете доказательства в свою защиту. И очень желательно — заранее.

Это не правовая логика, где обвиняющий должен доказывать вину. Это банковская логика, где учреждение имеет право определять уровень риска клиента на основе собственных процедур. Нравится это или нет — таковы правила игры. И его не оспоришь в суде так же легко, как незаконное решение налоговой.

На практике это означает: если ваш счет попал под фильтр, вам нужен готовый пакет документов, который объяснит характер деятельности. Налоговые декларации, справки из государственных реестров, подтверждения доходов. Главное — не ждать, пока банк спросит, а иметь все под рукой.

Следующий этап: 2026−2027 и что дальше

Гадать, куда это все будет двигаться дальше, не нужно — ведь подписанты это сами написали. В документе есть отдельный раздел «Следующий этап 2026−2027». И то, что там прописано, очерчивает вполне однозначную картину.

Среди запланированного — интеграция с порталом «Дія» для автоматической сверки подтвержденных доходов клиентов. Максимальное использование возможностей обмена данными между банками и централизованными реестрами государственных органов. А еще — создание централизованного реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля, в частности с пометкой «финансовый мул».

То есть то, что сегодня банк проверяет вручную по вашему запросу, завтра будет подтягиваться автоматически из государственных баз. Нынешняя редакция — далеко не финал.

Что теперь делать

Мы сознательно не заканчиваем эту статью призывом «немедленно что-то делайте». Паника в данном случае — плохой советчик. Но и делать вид, что ничего не изменилось, было бы ошибкой.

Мы вступаем в период, когда и государство, и банки будут оценивать бизнес не по намерениям, а по следам на счете. И в этой новой реальности легче не тому, кто «прозрачнее», а тому, кто свою прозрачность может показать — быстро, документально и без пауз.

Что стоит сделать уже сейчас: держите актуальные налоговые декларации и справки ОК5/ОК7 в электронном виде — это основной инструмент подтверждения доходов. Если ваш бизнес работает через эквайринг или маркетплейсы с большим количеством мелких операций — подготовьте объяснение бизнес-модели, которое снимет вопросы относительно характера операций.

Проактивно обратитесь в банк для установления адекватного лимита до того, как система вас пометит. И если вы «спящий» ФОП, планирующий возобновить деятельность, — сделайте это с документальной подготовкой, а не просто начните проводить операции.