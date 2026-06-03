В прошлом месяце 31 банк подписал обновленную редакцию Меморандума о прозрачности рынка платежных услуг. Меморандум банков 2026 — документ, прямо на первой странице указывающий, что он «не вводит новых законодательных ограничений». Технически — правда. Но к каким изменениям все же следует готовиться ФОПам, рассказали эксперты юридической компании YANKIV.
Как новый меморандум банков изменит жизнь ФОПов
Когда под одним текстом стоят подписи Привата, Ощада, Райфа, ПУМБа, Укрсиба, ОТП, Монобанка и ещё двух десятков учреждений — то есть практически всех, у кого вы реально можете иметь счёт, — вариант «а я пойду в другой банк» становится чисто формальным. Ведь другой банк подписал точно то же самое.
Парадокс: формально вас ни о чем не спрашивали и ни к чему не обязывали. А правила изменились.
Новые лимиты переводов для ФОП и юрлиц начнут действовать уже с августа 2026 года, и дальше будут только ужесточаться. В этой статье разберем, кто попадает под контроль, какие суммы установлены и — главное — что с этим делать.
Договоренность, которая работает как закон
Чтобы понять масштаб происходящего, нужно сначала разобраться с природой самого документа. Меморандум — это не закон. Не постановление НБУ. Не нормативно-правовой акт. Это договоренность банков между собой — добровольное соглашение, подписанное двумя банковскими ассоциациями и более чем тридцатью отдельными учреждениями.
И именно в этой «добровольности» кроется парадокс. Когда вы открываете счет, вы соглашаетесь с внутренними правилами банка. А внутренние правила теперь выстраиваются вокруг этого меморандума. Формально свобода выбора остается.
Напомним контекст. Первую редакцию меморандума банки подписали ранее — она касалась физических лиц. Кто не мог подтвердить источник доходов, получил лимиты на переводы: с февраля 2025-го — до 150 тысяч гривен в месяц, с июня — до 100 тысяч. Высокорисковым клиентам без подтвержденных доходов банки установили планку в 50 тысяч. И вот теперь, в мае 2026-го, действие документа расширили на ФОП и юридических лиц.
Две категории ФОП, которых банки будут считать рисковыми
Меморандум касается не всех подряд. Он четко выделяет две категории клиентов «повышенного риска» — и если вы попадаете хотя бы в одну из них, ваш счет автоматически оказывается под усиленным вниманием.
Первая — вновь созданные ФОП. В первой группе единого налога это означает первые шесть месяцев с момента регистрации. Для второй, третьей группы и общей системы четкой цифры нет — банк будет решать сам, по своему усмотрению. В целом, согласно Постановлению Правления НБУ № 65 от 19.05.2020, понятие «нового ФОП» может растягиваться от 6 до 12 месяцев в зависимости от внутренних правил конкретного банка.
Вторая — так называемые «спящие» ФОПы. Те, кто когда-то зарегистрировался, затем «стоял» без деятельности, а теперь ее возобновляет. Для банка счет, который внезапно ожил после месяцев затишья, — это автоматический сигнал тревоги. Логика проста: если бизнес «спал», а теперь проснулся — банк хочет понять, почему именно сейчас и откуда средства.
Важный момент: меморандум заявляет, что ограничения не распространяются на клиентов, которые ведут деятельность в правовом поле, платят налоги и официально трудоустраивают персонал. То есть действующему, прозрачному бизнесу обещают нормальный режим. Но «прозрачность» — это не то, что вы о себе думаете. Это то, что вы можете показать банку документально.
Конкретные лимиты переводов: цифры и скорость их снижения
Теперь о цифрах. Обращайте внимание не столько на сами суммы, сколько на скорость, с которой их сокращают. Ограничения вводятся в два этапа.
С 14 августа 2026 года (через три месяца после подписания) без дополнительного подтверждения доходов вы сможете переводить: в первой группе единого налога — до 600 тысяч гривен в месяц, во второй-третьей — до 3 миллионов, юридические лица — до 5 миллионов.
С 14 ноября 2026 года (через шесть месяцев после подписания) эти цифры снижаются: 400 тысяч, 1 миллион и 2 миллиона соответственно.
За три месяца лимит для первой группы уменьшается на треть. Для юридических лиц — более чем вдвое. И это не конечная точка. Документ прямо указывает на дальнейшие этапы.
Если установленный лимит не соответствует потребностям вашего бизнеса — вы имеете право обратиться в банк с запросом на его повышение. Но для этого нужно документальное подтверждение доходов: налоговые декларации, справки ОК5 и ОК7, ведомости о зарплате или другие документы. При наличии такого подтверждения банк установит лимит на уровне подтвержденной суммы.
Портрет «подозрительного» счета глазами банка — и глазами кафе
В тексте меморандума есть вполне конкретное описание того, как именно ваш счет выглядит в глазах банка, когда тот включает режим подозрения. Эти признаки касаются операций по счету ФОП, и система будет анализировать их как по отдельности, так и в совокупности.
Что привлекает внимание: по счету наблюдается резкое увеличение операций от разных контрагентов; остаток равен нулю и на начало, и на конец дня — деньги поступили и сразу ушли, ничего не осталось; количество входящих платежей от физических лиц за день внезапно выросло вдвое или больше; переводы дробились на круглые суммы на одного контрагента в течение месяца.
А теперь прочитайте это еще раз — но глазами обычной кофейни, курьерской службы или мастера, который ежедневно принимает оплату картой от десятков клиентов. Да и вообще глазами любого ФОПа, работающего через эквайринг и маркетплейсы.
«Много мелких поступлений от разных людей», «нулевой остаток в конце дня», «деньги пришли — деньги ушли» — это портрет мошенника? Или абсолютно нормального малого бизнеса, который живет на обороте, а не накапливает остатки на счете?
В этом и заключается проблема конструкции: фильтр на старте не отличает «дробление» от честного предпринимательства. Он ловит всех по одинаковым формальным признакам. А дальше уже вам приходится доказывать, что вы — не тот, за кого вас приняла система.
Презумпция риска
Это, пожалуй, самое важное, что стоит вынести из этой статьи. Меморандум основан на принципе презумпции риска: пока вы не доказали банку, что вы прозрачны — вы по умолчанию рискованны.
Не банк собирает доказательства против вас. Вы собираете доказательства в свою защиту. И очень желательно — заранее.
Это не правовая логика, где обвиняющий должен доказывать вину. Это банковская логика, где учреждение имеет право определять уровень риска клиента на основе собственных процедур. Нравится это или нет — таковы правила игры. И его не оспоришь в суде так же легко, как незаконное решение налоговой.
На практике это означает: если ваш счет попал под фильтр, вам нужен готовый пакет документов, который объяснит характер деятельности. Налоговые декларации, справки из государственных реестров, подтверждения доходов. Главное — не ждать, пока банк спросит, а иметь все под рукой.
Следующий этап: 2026−2027 и что дальше
Гадать, куда это все будет двигаться дальше, не нужно — ведь подписанты это сами написали. В документе есть отдельный раздел «Следующий этап 2026−2027». И то, что там прописано, очерчивает вполне однозначную картину.
Среди запланированного — интеграция с порталом «Дія» для автоматической сверки подтвержденных доходов клиентов. Максимальное использование возможностей обмена данными между банками и централизованными реестрами государственных органов. А еще — создание централизованного реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля, в частности с пометкой «финансовый мул».
То есть то, что сегодня банк проверяет вручную по вашему запросу, завтра будет подтягиваться автоматически из государственных баз. Нынешняя редакция — далеко не финал.
Что теперь делать
Мы сознательно не заканчиваем эту статью призывом «немедленно что-то делайте». Паника в данном случае — плохой советчик. Но и делать вид, что ничего не изменилось, было бы ошибкой.
Мы вступаем в период, когда и государство, и банки будут оценивать бизнес не по намерениям, а по следам на счете. И в этой новой реальности легче не тому, кто «прозрачнее», а тому, кто свою прозрачность может показать — быстро, документально и без пауз.
Что стоит сделать уже сейчас: держите актуальные налоговые декларации и справки ОК5/ОК7 в электронном виде — это основной инструмент подтверждения доходов. Если ваш бизнес работает через эквайринг или маркетплейсы с большим количеством мелких операций — подготовьте объяснение бизнес-модели, которое снимет вопросы относительно характера операций.
Проактивно обратитесь в банк для установления адекватного лимита до того, как система вас пометит. И если вы «спящий» ФОП, планирующий возобновить деятельность, — сделайте это с документальной подготовкой, а не просто начните проводить операции.
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