В «Дии» снова заработала услуга по оформлению выписки о несудимости

Услуга по оформлению выписки о несудимости онлайн вернулась в приложение «Дия» после кратковременного перерыва. Об этом сообщает пресс-служба приложения.

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В июне «Дия» совместно с МВА начала бета-тестирование этой услуги. В настоящее время приложение продолжает полноценную работу.

«Действенные, плановые технические работы завершены. МВД обновило систему, благодаря чему услуга Выписка о несудимости снова доступна для заказа просто через приложение. Теперь сервис работает гораздо быстрее и без сбоев», — говорится в сообщении.

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Указанный подъемник поможет при устройстве на работу, усыновлении ребенка, получении визы, участии в государственных тендерах. Оформление его онлайн упрощает эти процессы за границей.

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