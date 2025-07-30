Рост цен на нефть приостанавливается после ультиматума Трампа россии из-за войны в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июля 2025, 12:53 Читати українською

Рост цен на нефть приостанавливается после ультиматума Трампа россии из-за войны в Украине

Цены на нефть стабилизировались во время азиатских торгов в среду, 30 июля, после резкого роста более чем на 3% на предыдущей сессии. Инвесторы ожидают дальнейших шагов после ультиматума президента США Дональда Трампа россии по срочному прекращению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть стабилизировались во время азиатских торгов в среду, 30 июля, после резкого роста более чем на 3% на предыдущей сессии.
Фото: freepik.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent с активным контрактом выросли на 1 цент (0,01%) до $71,69 за баррель по состоянию на 09:33 по киевскому времени.

В то же время, цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 2 цента (0,03%) до $69,19 за баррель. Контракт на сентябрь Brent, срок действия которого истекает в среду, подорожал на 5 центов до $72,56 за баррель. Оба контракта во вторник достигли самых высоких показателей с 20 июня.

Ультиматум Трампа

Во вторник Дональд Трамп заявил, что начнет вводить жесткие меры по россии, включая вторичные тарифы в размере 100% для торговых партнеров, если Москва не достигнет прогресса в прекращении войны в течение 10−12 дней. Этот срок значительно короче, чем предыдущий, установленный в 50 дней.

Читайте также: Трамп дал россии 10 дней для урегулирования войны против Украины

Цены на нефть включают прибавку в $4−5 за баррель из-за рисков перебоев в поставках, вызванных эскалацией со стороны россии, и эта премия сохранится, если пути не пойдут на уступки — считает Вандана Хари, основательница компании Vanda Insights, специализирующаяся на анализе нефтяного рынка.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Соединенные Штаты предупредили Китай, крупнейшего покупателя российской нефти, о возможных «огромных тарифах» в случае продления закупок.

По оценкам аналитиков JP Morgan, хотя Китай вряд ли будет соблюдать санкции США, Индия дала понять, что может это сделать, что ставит под угрозу 2,3 млн баррелей в сутки российского нефтяного экспорта.

Читайте также: Страны Персидского залива готовы увеличить добычу нефти на фоне новых санкций США против россии

Торговое соглашение с ЕС

В то же время, Соединенные Штаты и Европейский Союз избежали торговой войны, заключив соглашение о 15% тарифах США на европейский импорт. Это ослабило беспокойство по поводу влияния торговой напряженности на экономический рост, поддержав цены на нефть.

На рынок также влияют переговоры о возвращении части нефтяных поставок из Венесуэлы. Иностранные партнеры государственной нефтяной компании PDVSA все еще ждут разрешения США на работу в стране, находящейся под санкциями, что может снизить давление на рост цен.

«Нефтяной рынок следит за торговыми соглашениями и переговорами США, а также ФРС, но это незначительные факторы влияния на настроения», — добавила Хари.

Ожидается, что Федеральная резервная система США сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в среду, несмотря на возражения президента Дональда Трампа.

Международный валютный фонд во вторник несколько повысил прогнозы глобального роста экономики на 2025 и 2026 годы, но предупредил, что мировая экономика сталкивается с серьезными рисками, такими как рост тарифов, геополитическая напряженность и увеличение фискальных дефицитов (государственные расходы превышают доходы).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами