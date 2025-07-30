Рост цен на нефть приостанавливается после ультиматума Трампа россии из-за войны в Украине

Цены на нефть стабилизировались во время азиатских торгов в среду, 30 июля, после резкого роста более чем на 3% на предыдущей сессии. Инвесторы ожидают дальнейших шагов после ультиматума президента США Дональда Трампа россии по срочному прекращению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent с активным контрактом выросли на 1 цент (0,01%) до $71,69 за баррель по состоянию на 09:33 по киевскому времени.

В то же время, цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 2 цента (0,03%) до $69,19 за баррель. Контракт на сентябрь Brent, срок действия которого истекает в среду, подорожал на 5 центов до $72,56 за баррель. Оба контракта во вторник достигли самых высоких показателей с 20 июня.

Ультиматум Трампа

Во вторник Дональд Трамп заявил, что начнет вводить жесткие меры по россии, включая вторичные тарифы в размере 100% для торговых партнеров, если Москва не достигнет прогресса в прекращении войны в течение 10−12 дней. Этот срок значительно короче, чем предыдущий, установленный в 50 дней.

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Цены на нефть включают прибавку в $4−5 за баррель из-за рисков перебоев в поставках, вызванных эскалацией со стороны россии, и эта премия сохранится, если пути не пойдут на уступки — считает Вандана Хари, основательница компании Vanda Insights, специализирующаяся на анализе нефтяного рынка.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Соединенные Штаты предупредили Китай, крупнейшего покупателя российской нефти, о возможных «огромных тарифах» в случае продления закупок.

По оценкам аналитиков JP Morgan, хотя Китай вряд ли будет соблюдать санкции США, Индия дала понять, что может это сделать, что ставит под угрозу 2,3 млн баррелей в сутки российского нефтяного экспорта.

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Торговое соглашение с ЕС

В то же время, Соединенные Штаты и Европейский Союз избежали торговой войны, заключив соглашение о 15% тарифах США на европейский импорт. Это ослабило беспокойство по поводу влияния торговой напряженности на экономический рост, поддержав цены на нефть.

На рынок также влияют переговоры о возвращении части нефтяных поставок из Венесуэлы. Иностранные партнеры государственной нефтяной компании PDVSA все еще ждут разрешения США на работу в стране, находящейся под санкциями, что может снизить давление на рост цен.

«Нефтяной рынок следит за торговыми соглашениями и переговорами США, а также ФРС, но это незначительные факторы влияния на настроения», — добавила Хари.

Ожидается, что Федеральная резервная система США сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в среду, несмотря на возражения президента Дональда Трампа.

Международный валютный фонд во вторник несколько повысил прогнозы глобального роста экономики на 2025 и 2026 годы, но предупредил, что мировая экономика сталкивается с серьезными рисками, такими как рост тарифов, геополитическая напряженность и увеличение фискальных дефицитов (государственные расходы превышают доходы).