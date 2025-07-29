«Копейки» станут «шагами», несмотря на продолжение извлечения разменных монет из обращения — глава НБУ

Национальный банк Украины не отказывается от идеи переименовать «копейки» в «шаги». Это решение принципиально, несмотря на постепенное выведение из наличного обращения разменных монет, заявил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

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«Мы не отказываемся от инициативы заменить название розничной монеты с российской „копейка“ на „шаг“. Это решение не зависит от количества монет в обращении, их форме или материале. Оно, прежде всего, об отходе от российских финансовых традиций и возвращении к удельно украинским терминам», — написал Пышный.

Глава НБУ также подтвердил, что монеты номиналом 10 копеек планируют изъять из обращения, поскольку они уже утратили свою роль в наличных расчетах.

Вместо этого монеты номиналом 50 копеек остаются необходимыми в расчетах, особенно в сфере торговли, поэтому НБУ планирует и дальше их чеканить и пополнять ими оборот.

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Редкий плакат

Пышный также показал фото редкого плаката: объявление Командования Украинской Галицкой Армии о введении в обращение новой государственной валюты ЗУНР — рублей и гривен с их разменной фракцией — шагом.

Такое решение было принято украинскими властями Западной Украины после распада Австро-Венгрии для стабилизации цен, налаживания торгового оборота между УНР и ЗУНР и экономического роста региона.

Курс обмена в январе 1919:

1 рубль = 2 гривны или 200 шагов (установленный еще со Временного закона о деньгах в УНР — с декабря 1917 года);

1 гривна = 1 австро-венгерская корона.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2024 года НБУ подал законопроект о переименовании копеек в шаги.