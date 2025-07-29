«Копейки» станут «шагами», несмотря на продолжение извлечения разменных монет из обращения — глава НБУ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2025, 19:33 Читати українською

«Копейки» станут «шагами», несмотря на продолжение извлечения разменных монет из обращения — глава НБУ

Национальный банк Украины не отказывается от идеи переименовать «копейки» в «шаги». Это решение принципиально, несмотря на постепенное выведение из наличного обращения разменных монет, заявил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

Национальный банк Украины не отказывается от идеи переименовать «копейки» в «шаги».
Фото: facebook.com/pyshnyy

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы не отказываемся от инициативы заменить название розничной монеты с российской „копейка“ на „шаг“. Это решение не зависит от количества монет в обращении, их форме или материале. Оно, прежде всего, об отходе от российских финансовых традиций и возвращении к удельно украинским терминам», — написал Пышный.

Глава НБУ также подтвердил, что монеты номиналом 10 копеек планируют изъять из обращения, поскольку они уже утратили свою роль в наличных расчетах.

Вместо этого монеты номиналом 50 копеек остаются необходимыми в расчетах, особенно в сфере торговли, поэтому НБУ планирует и дальше их чеканить и пополнять ими оборот.

Читайте также: Нацбанк планирует постепенно изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек

Редкий плакат

Пышный также показал фото редкого плаката: объявление Командования Украинской Галицкой Армии о введении в обращение новой государственной валюты ЗУНР — рублей и гривен с их разменной фракцией — шагом.

Такое решение было принято украинскими властями Западной Украины после распада Австро-Венгрии для стабилизации цен, налаживания торгового оборота между УНР и ЗУНР и экономического роста региона.

Курс обмена в январе 1919:

  • 1 рубль = 2 гривны или 200 шагов (установленный еще со Временного закона о деньгах в УНР — с декабря 1917 года);
  • 1 гривна = 1 австро-венгерская корона.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2024 года НБУ подал законопроект о переименовании копеек в шаги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+13
Три літри
Три літри
29 июля 2025, 19:45
#
Чим би дитя не тішилося
+
0
RobinG
RobinG
29 июля 2025, 21:36
#
Готуються до масштабної грошової реформи
+
+10
BIlE
BIlE
29 июля 2025, 22:08
#
Хто їм вже видасть по сорочці і закриє подалі. На це банка за день назбирається. Розривають залишки
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
29 июля 2025, 22:14
#
Так вже шекелями назвіть, в честь господаря!((
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Mini Mi, Romanenkas17 и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами