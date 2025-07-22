Trump Media уже инвестировала $2 млрд в биткоин

Trump Media and Technology Group Corp. — компания, владеющая платформами Truth Social, Truth+ и Truth.Fi, — объявила, что накопила около $2 млрд в биткоинах и связанных с ними ценных бумагах. Об этом говорится в сообщении компании.

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Подробности

Эти активы сейчас составляют примерно две трети из $3 млрд ликвидных резервов Trump Media.

Заявление компании о намерении создать биткоин-резерв на сумму в $2,5 млрд появилось в конце мая 2025 года.

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Компания также сообщила, что $300 млн направила на стратегию приобретения опционов на биткоин-бумаги.

В Trump Media отметили, что планируют продолжать покупку биткоина и производных активов, а также перевести опционы в первую криптовалюту, если рыночные условия будут благоприятными.

«Мы строго реализуем нашу публично объявленную стратегию и выполняем план казны в биткоинах. Эти активы обеспечивают финансовую свободу нашей компании, защищают от дискриминации со стороны финансовых учреждений и создают синергию с utility-токеном, которую мы планируем запустить в экосистеме Truth Social», — заявил Дэвин Нуньес, CEO и президент компании.

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Напомним

Как писал «Минфин», в конце мая TMTG сообщила, что привлечет около $2,5 млрд для покупки биткоинов.