Украина стремится достичь 50% собственного оружия на фронте: производство выросло в 35 раз

Украина стремится к тому, чтобы каждая вторая единица оружия на фронте была отечественного производства. Оборонная промышленность уже нарастила объем производства в 35 раз. Об этом шла речь на встрече с Германом Сметаниным и командой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что с начала полномасштабного вторжения производство оружия в Украине значительно масштабировалось — в 35 раз, и у страны есть потенциал для дальнейшего увеличения этих показателей.

В настоящее время доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Президент Украины поставил задачу добиться показателя 50%. Речь идет о производстве дронов, бронетехники, боеприпасов — всего, что необходимо украинским воинам.

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Напомним

«Минфин» писал, что Украина привлечет почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия.