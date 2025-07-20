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20 июля 2025, 12:09 Читати українською

Украина стремится достичь 50% собственного оружия на фронте: производство выросло в 35 раз

Украина стремится к тому, чтобы каждая вторая единица оружия на фронте была отечественного производства. Оборонная промышленность уже нарастила объем производства в 35 раз. Об этом шла речь на встрече с Германом Сметаниным и командой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Украина стремится к тому, чтобы каждая вторая единица оружия на фронте была отечественного производства.
Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

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Шмыгаль отметил, что с начала полномасштабного вторжения производство оружия в Украине значительно масштабировалось — в 35 раз, и у страны есть потенциал для дальнейшего увеличения этих показателей.

В настоящее время доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Президент Украины поставил задачу добиться показателя 50%. Речь идет о производстве дронов, бронетехники, боеприпасов — всего, что необходимо украинским воинам.

Читайте также: В Украине запускают маркетплейс оружия для военных

Напомним

«Минфин» писал, что Украина привлечет почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Явам Нелох
Явам Нелох
20 июля 2025, 13:14
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Як і мільярд дерев це все у маячні вечірніх гундосиків. Міни браковані на 25лярдів вже бачили.
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