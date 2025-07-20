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20 июля 2025, 11:12 Читати українською

Налоги на электромобили возвращаются: Гетманцев предупредил об отмене льгот с 2026 года

Украинцев, планирующих приобрести электромобиль, предупредили о возврате налогов на их импорт. Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике не будет поддерживать законопроекты, предусматривающие продолжение действия льгот на ввоз электрокаров. Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев.

Украинцев, планирующих приобрести электромобиль, предупредили о возврате налогов на их импорт.
Фото: pixabay.com

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«Многие спрашивают о льготном ввозе электрокаров. Напоминаю, что льгота на НДС действует до конца этого года и продолжаться не будет. Поэтому, если есть время, возможности и вдохновение — приобретайте до конца года», — написал Гетманцев.

Почему льготы не продлят

Он также раскритиковал инициативы по продолжению действия льгот, отметив необходимость наполнения бюджета во время войны.

«Нет, льгота продолжена не будет. Без вариантов. Прекратите присылать гонцов и лоббировать это вредное решение. Имейте порядочность в стране, которую каждую копейку собирает на армию, не поднимать вопрос об освобождении от НДС отдельной категории дорогих товаров», — добавил Гетманцев.

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Напомним

В Украине до конца 2025 действуют льготные ставки на импорт электромобилей. В частности, в отличие от авто с двигателем внутреннего сгорания электрокары освобождены от уплаты пошлины (10% от стоимости авто) и НДС (20%). Необходимо оплатить акцизный сбор в размере 1 евро за кВт емкости аккумулятора.

Эти льготы были введены в 2017 году сначала на один год, затем их действие продлили до конца 2022 года, а в 2021 году — еще на три года до конца 2025 года.

Читайте также: Ввоз электрокаров хотят освободить от НДС до окончания войны: стоит ли их покупать сейчас

В начале июня 2025 года в Раде зарегистрирован законопроект № 13351, которым предлагается продлить льготный период ввоза электрокаров. В пояснительной записке к проекту указано, что в случае отмены льгот с 1 января 2026 года импорт электромобилей может существенно сократиться, что замедлит переход автопарка на новые экологические стандарты, что противоречит государственной политике в этом направлении.

Чтобы избежать такого поворота, авторы законопроекта предлагают продлить льготы на еще один год — до 1 января 2027 года.

Аналогичные мотивы побудили авторов законопроекта 13351−1 предложить продление льготного ввоза электромобилей до окончания военного положения.

Но эти проекты проходят через Комитет В Р по финансам, налоговой и таможенной политике. При этом ранее его глава Даниил Гетманцев заявлял, что льготы на ввоз электромобилей не будут продолжены.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
zephyr
zephyr
20 июля 2025, 11:22
#
«Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення" — какой же он дегенерат
+
0
qbik
qbik
20 июля 2025, 12:47
#
Сама ідея цих пільг була позбавлена будь якої логіки. На початку вторгнення в нас чверть електрогенерації забезпечувалася спаленням вугіллям, яке дає набагато більше викидів, ніж нафта. Тому треба спочатку мати екологічну електрогенерацію, а вже потім давити ДВЗ податками
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