Глава НБУ объяснил, как 18-й пакет санкций ЕС ударит по рф

18-й санкционный пакет ЕС — это не только полный запрет транзакций с 22 банками россии, но и новые ограничения, чтобы не допустить обход санкций, удар по развитию ИТ-инфраструктур финсектора и инвестиционным возможностям россии. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что команда НБУ проработала уже обнародованные санкционные списки и выделил основное:

полный запрет транзакций с 22 российскими финучреждениями — новая санкция, заменяющая санкцию по запрету доступа к системе SWIFT. В список вошли и крупные банки (Банк Дом.РФ, Банк «Санкт-Петербург»), и средние/региональные/специализированные банки (Банк ЦентроКредит, МСП Банк, Яндекс Банк, Банк 131);

пересмотр критериев для введения запрета на операции с лицами, помогающими обходить санкции — теперь, кроме финансовых учреждений и поставщиков услуг с криптоактивами, transaction ban может вводиться к любому лицу, способствующему обходу ограничений по российской нефти. В санкционный список по первому из этих критериев попали два крупных региональных китайских банка;

усиление санкции по запрету на операции с учреждениями, использующими/подключенными к СПФС (российский аналог SWIFT) — отныне не нужно доказывать, что использование учреждениями СПФС поддерживает финансовую устойчивость россии и способствует обходу санкций против россии;

запрет на поставку в рф специального программного обеспечения для банковского и финансового секторов, например для АТМ и pos-терминалов.

Также ЕС ввел новый запрет на осуществление транзакций с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, крупнейший суверенный инвестфонд россии), его субфондами и компаниями (в том числе крупнейшим российским оператором майнинг-инфраструктуры BitRiver) и субъектами, предоставляющими россии инвестиционные/финансовые услуги.

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Какое влияние будут иметь санкции

Пышный отметил, что первое — это существенное усиление изоляции российской банковской системы. Если отключенные от системы SWIFT российские банки до сих пор де-факто имели возможность использовать альтернативные способы обмена финансовыми сообщениями, то обновленная санкция фактически делает невозможным международные трансакции для определенных российских банков.

Второе — ограничение механизмов обхода санкций, в том числе из-за использования СПФС.

Третье — ограничение для развития ИТ-инфраструктуры финансового сектора россии. Ожидаемый эффект — это ограничение доступа к западным решениям, снижение киберзащиты, побуждение сектора к ускоренному «импортозамещению», хотя российские ИТ-решения часто уступают иностранным аналогам или их вообще нет.

Четвертое — удар по инвестиционным возможностям и стратегическим проектам рф. Запрет на операции по россии — это также широкий сигнал частным и государственным инвесторам во всем мире избегать любого взаимодействия с фондами, связанными с рф.

« Решение Е С относительно 18 санкционного пакета, а также параллельное усиление санкционной программы против рб— очень ощутимы и выразительны», — подчеркнул глава НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании в пятницу, 18 июля, согласовал 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии.

Этим решением ЕС вводит один из самых серьезных пакетов санкций против россии, направленный на ослабление ее военного потенциала. В частности, ЕС снижает предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Великобритания вслед за ЕС объявила о понижении предельной цены на российскую нефть.