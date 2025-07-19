Глава НБУ объяснил, как 18-й пакет санкций ЕС ударит по рф

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 июля 2025, 16:01 Читати українською

Глава НБУ объяснил, как 18-й пакет санкций ЕС ударит по рф

18-й санкционный пакет ЕС — это не только полный запрет транзакций с 22 банками россии, но и новые ограничения, чтобы не допустить обход санкций, удар по развитию ИТ-инфраструктур финсектора и инвестиционным возможностям россии. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

18-й санкционный пакет ЕС — это не только полный запрет транзакций с 22 банками россии, но и новые ограничения, чтобы не допустить обход санкций, удар по развитию ИТ-инфраструктур финсектора и инвестиционным возможностям россии.
Фото: facebook.com/pyshnyy

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он отметил, что команда НБУ проработала уже обнародованные санкционные списки и выделил основное:

  • полный запрет транзакций с 22 российскими финучреждениями — новая санкция, заменяющая санкцию по запрету доступа к системе SWIFT. В список вошли и крупные банки (Банк Дом.РФ, Банк «Санкт-Петербург»), и средние/региональные/специализированные банки (Банк ЦентроКредит, МСП Банк, Яндекс Банк, Банк 131);
  • пересмотр критериев для введения запрета на операции с лицами, помогающими обходить санкции — теперь, кроме финансовых учреждений и поставщиков услуг с криптоактивами, transaction ban может вводиться к любому лицу, способствующему обходу ограничений по российской нефти. В санкционный список по первому из этих критериев попали два крупных региональных китайских банка;
  • усиление санкции по запрету на операции с учреждениями, использующими/подключенными к СПФС (российский аналог SWIFT) — отныне не нужно доказывать, что использование учреждениями СПФС поддерживает финансовую устойчивость россии и способствует обходу санкций против россии;
  • запрет на поставку в рф специального программного обеспечения для банковского и финансового секторов, например для АТМ и pos-терминалов.

Также ЕС ввел новый запрет на осуществление транзакций с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, крупнейший суверенный инвестфонд россии), его субфондами и компаниями (в том числе крупнейшим российским оператором майнинг-инфраструктуры BitRiver) и субъектами, предоставляющими россии инвестиционные/финансовые услуги.

Читайте также: ЕС обнародовал санкционные списки 18-го пакета: кто под ударом

Какое влияние будут иметь санкции

Пышный отметил, что первое — это существенное усиление изоляции российской банковской системы. Если отключенные от системы SWIFT российские банки до сих пор де-факто имели возможность использовать альтернативные способы обмена финансовыми сообщениями, то обновленная санкция фактически делает невозможным международные трансакции для определенных российских банков.

Второе — ограничение механизмов обхода санкций, в том числе из-за использования СПФС.

Третье — ограничение для развития ИТ-инфраструктуры финансового сектора россии. Ожидаемый эффект — это ограничение доступа к западным решениям, снижение киберзащиты, побуждение сектора к ускоренному «импортозамещению», хотя российские ИТ-решения часто уступают иностранным аналогам или их вообще нет.

Четвертое — удар по инвестиционным возможностям и стратегическим проектам рф. Запрет на операции по россии — это также широкий сигнал частным и государственным инвесторам во всем мире избегать любого взаимодействия с фондами, связанными с рф.

«Решение Е С относительно 18 санкционного пакета, а также параллельное усиление санкционной программы против рб— очень ощутимы и выразительны», — подчеркнул глава НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании в пятницу, 18 июля, согласовал 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии.

Этим решением ЕС вводит один из самых серьезных пакетов санкций против россии, направленный на ослабление ее военного потенциала. В частности, ЕС снижает предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Великобритания вслед за ЕС объявила о понижении предельной цены на российскую нефть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами