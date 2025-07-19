ЕС обнародовал санкционные списки 18-го пакета: кто под ударом

В субботу, 19 июля, Европейский Союз опубликовал в Официальном журнале списки физических и юридических лиц, попавших в 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Кто попал под санкции

Под санкции попали 22 российских банка: T-Банк, Банк Санкт-Петербург, Центрокредит Банк, Яндекс Банк, Сургутнефтегазбанк, Меткомбанк, Севергазбанк, Генбанк, БыстроБанк, Энерготрансбанк, Татсоцбанк, Банк Зенит, Трансстройбанк, Банк ФинАМ, Озон Банк, Экспобанк, ЛОКО-Банк, Банк Дом.РФ, МСП Банк, Ланта-Банк, Банк 131 и Банк РостФинанс.

Впервые под санкции ЕС попали два китайских банка за предоставление криптовалютных услуг: Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Также в санкционный список внесено восемь компаний военно-промышленного комплекса Беларуси: Белвнешпромсервис, ОКБ ТСП, КБ «Беспилотные Вертолеты», завод «Легмаш», Научно-технический центр «ЛЕМТ» БелОМО, ООО «Лазерные приборы и технологии», Вистан, РухСер.

В санкционный список внесено 14 человек и 41 организацию, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Таким образом, общее количество физических и юридических лиц, включенных в санкционный перечень, превысило 2 500.

Так под санкции, в частности, попали директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, заместитель министра культуры Крыма Ольга Бурова, ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов.

В санкционном списке также гражданин Китая Линь Чжунхен — владелец компании Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, капитан нефтяного танкера гражданин Индии Абхинав Камаль, гражданин Азербайджана Ахмед Керимов, иранец Хоссейн Шамхани.

В списке из попавших под санкции, кроме восьми компаний из Беларуси, три — из Китая, одна — из Объединенных Арабских Эмиратов, так или иначе связанных с ВПК РФ.

Напомним

«Минфин» писал, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) на внеочередном заседании в пятницу, 18 июля, согласовал 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии.

Этим решением ЕС вводит один из самых серьезных пакетов санкций против россии, направленный на ослабление ее военного потенциала. В частности, ЕС снижает предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Великобритания вслед за ЕС объявила о понижении предельной цены на российскую нефть.