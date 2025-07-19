Рекордная продажа валюты с февраля: НБУ продал более $900 миллионов за неделю

Национальный банк в течение недели, с 14 июня по 18 июля, на межбанковском валютном рынке купил $0,13 млн и продал $906,60 млн. Чистая продажа валюты составила $906,47 млн против $678,50 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $227,97 млн.

Отметим, что это самая большая продажа валюты на межбанке с середины февраля 2025 года, когда регулятор продал $1 191,30 млн — рекорд с начала года.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $37,21 млн;

продал $19 323,68 млн;

чистая продажа валюты — $19 286,47 млн.

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