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8 июля 2025, 19:43 Читати українською

Декриминализация контента для взрослых: Зеленский ответил на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, набравшую более 25 тысяч подписей, по декриминализации производства контента для взрослых. Об этом идет речь на официальном сайте электронных петиций.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, набравшую более 25 тысяч подписей, по декриминализации производства контента для взрослых.
Фото: president.gov.ua

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В своем ответе президент поблагодарил авторов и подписантов петиции, напомнив, что Украина является правовым государством, где законодательные изменения принимает исключительно Верховная Рада.

Зеленский отметил, что в парламенте уже находится на рассмотрении соответствующий законопроект № 12191, предлагающий изменить статью 301 Уголовного кодекса. Согласно этому проекту, уголовная ответственность будет сохраняться только за распространение порнографии среди несовершеннолетних или в целях сбыта среди несовершеннолетних.

Предложения, изложенные в петиции, направлены в Верховную Раду для учета при рассмотрении этого законопроекта.

Читайте также: Гетманцев поддержал декриминализацию контента для взрослых

История петиции и аргументы автора

Автором петиции о декриминализации изготовления порнографии является OnlyFans-модель Светлана Дворникова, разместившая ее на сайте президента 27 июня 2025 года.

В своем обращении Дворникова подчеркнула, что за пять лет работы на OnlyFans она уплатила государству более 40 миллионов гривен налогов. Однако, по ее словам, вместо благодарности за эти средства государство возбудило против него уголовное дело по статье 301 (распространение порнографии), а правоохранители намекали, что за определенную сумму дело может исчезнуть.

«Скажите, почему государство преследует за деятельность, в которой нет пострадавших? Моя работа — это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники — совершеннолетние, все действуют по собственному желанию. Где здесь преступление? Кто жертва? Почему статья 301 фактически является машиной для изготовления взяток?» — отметила Дворникова.

Автор петиции призвала Зеленского поддержать законопроект № 12191, который предлагает декриминализировать изготовление и распространение порнографических материалов совершеннолетним лицам с их согласия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
8 июля 2025, 20:31
#
або з метою збуту.

тобто по суті відмовив
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
8 июля 2025, 20:43
#
Так без збуто за нього покарання ніколи й не було) Оце канешна у камвхор доля настала — або отримай штраф за несплату податків, або отримай кримінальну справу) Ну або можно порозумнішати і через умовний Кіпр не платити ні податків з відео, ні криміналки не отримувати.
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