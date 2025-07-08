Декриминализация контента для взрослых: Зеленский ответил на петицию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, набравшую более 25 тысяч подписей, по декриминализации производства контента для взрослых. Об этом идет речь на официальном сайте электронных петиций.

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В своем ответе президент поблагодарил авторов и подписантов петиции, напомнив, что Украина является правовым государством, где законодательные изменения принимает исключительно Верховная Рада.

Зеленский отметил, что в парламенте уже находится на рассмотрении соответствующий законопроект № 12191, предлагающий изменить статью 301 Уголовного кодекса. Согласно этому проекту, уголовная ответственность будет сохраняться только за распространение порнографии среди несовершеннолетних или в целях сбыта среди несовершеннолетних.

Предложения, изложенные в петиции, направлены в Верховную Раду для учета при рассмотрении этого законопроекта.

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История петиции и аргументы автора

Автором петиции о декриминализации изготовления порнографии является OnlyFans-модель Светлана Дворникова, разместившая ее на сайте президента 27 июня 2025 года.

В своем обращении Дворникова подчеркнула, что за пять лет работы на OnlyFans она уплатила государству более 40 миллионов гривен налогов. Однако, по ее словам, вместо благодарности за эти средства государство возбудило против него уголовное дело по статье 301 (распространение порнографии), а правоохранители намекали, что за определенную сумму дело может исчезнуть.

«Скажите, почему государство преследует за деятельность, в которой нет пострадавших? Моя работа — это добровольный обмен между взрослыми людьми, которые знают, чего хотят. Все участники — совершеннолетние, все действуют по собственному желанию. Где здесь преступление? Кто жертва? Почему статья 301 фактически является машиной для изготовления взяток?» — отметила Дворникова.

Автор петиции призвала Зеленского поддержать законопроект № 12191, который предлагает декриминализировать изготовление и распространение порнографических материалов совершеннолетним лицам с их согласия.