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8 июля 2025, 14:38 Читати українською

Бюджетная «дыра» россии растет: дефицит за полгода увеличился в шесть раз

Дефицит федерального бюджета российской Федерации по итогам первого полугодия 2025 года достиг 3,7 трлн рублей ($47 млрд), что составляет 1,7% ВВП. Эта сумма в шесть раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные российского Минфина.

Дефицит федерального бюджета российской Федерации по итогам первого полугодия 2025 года достиг 3,7 трлн рублей ($47 млрд), что составляет 1,7% ВВП.

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Бюджетная «дыра»

За первые шесть месяцев 2025 года дефицит российского бюджета почти достиг показателя, запланированного на весь год (3,8 трлн рублей). Только за июнь бюджетный дефицит вырос на 300 млрд рублей.

Такая ситуация сложилась из-за того, что доходы бюджета не успевают за стремительным ростом расходов. За полгода доходы составили 17,6 трлн рублей, тогда как расходы — 21,3 трлн рублей.

Пересмотр бюджета

Недавно Россия была вынуждена пересмотреть закон о бюджете на 2025 год из-за падения нефтегазовых поступлений. Власти увеличили плановые расходы на 0,8 трлн рублей и одновременно уменьшили прогнозные доходы на 1,8 трлн рублей, что еще больше углубило запланированный дефицит.

Эти финансовые трудности подтверждают предупреждения топчиновников. Ранее глава Центробанка россии эльвира набиуллина заявляла, что ресурсы, которые позволяли российской экономике держаться в условиях войны и санкций, исчерпаны.

Почему это важно

Стремительный рост дефицита бюджета является ярким свидетельством того, что экономическая модель Кремля по финансированию войны становится все более неустойчивой. Тот факт, что за шесть месяцев был почти полностью исчерпан годовой план по дефициту, является мощным сигналом. Это означает, что финансовое давление на российское государство значительно сильнее, чем оно официально признает.

Эти цифры подтверждают пессимистические прогнозы, которые в последнее время звучат от самой российской верхушки (главы центробанка Набиуллиной, главы «Сбербанка» грефа). Экономический блок рф понимает, что финансовые проблемы нарастают как снежный ком.

Чтобы покрыть эту огромную «дыру», у Кремля остается все меньше вариантов: либо резко сократить расходы (что маловероятно в условиях войны), либо дальше повышать налоги для бизнеса и населения, либо еще активнее тратить остатки Фонда национального благосостояния. Каждый из этих путей несет значительные экономические и политические риски, ускоряя деградацию российской экономики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
36619677
36619677
8 июля 2025, 15:24
#
А в Україні який дефіцит?
+
0
invaderzim8
invaderzim8
8 июля 2025, 15:42
#
А мы в обороне, это не так важно.
+
0
neverice
neverice
8 июля 2025, 16:22
#
Важливим ще є той факт, що росії ніде кредитуватись. Тож, за умови стійкого дефіциту та вичерпаного ресурсу ФНБ — взяти гроші банально немає де. Тільки друкувати. А це матиме дуже цікаві ефекти.
Для розуміння, поточний дефіцит — це $40 млрд. І якщо ОПЕК не збавить оберти із збільшенням видобутку, до кінця року дефіцит бюджету росії може скласти під $100 млрд.
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