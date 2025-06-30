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30 июня 2025, 19:05 Читати українською

Глава «Сбербанка» Греф призвал готовиться к сложным временам в экономике россии

Глава крупнейшего российского банка «Сбербанк» Герман Греф заявил, что экономика России вступает в период тяжелых испытаний, а трудности, вызванные военными расходами, инфляцией и высокими ставками, продлятся и в 2026 году. Об этом в понедельник, 30 июня, пишет издание The Moscow Times по итогам годового собрания акционеров банка.

Глава крупнейшего российского банка «Сбербанк» Герман Греф заявил, что экономика России вступает в период тяжелых испытаний, а трудности, вызванные военными расходами, инфляцией и высокими ставками, продлятся и в 2026 году.

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Ухудшение качества кредитов и риск кризиса

По словам Грефа, качество кредитного портфеля в банковской системе ухудшается. Об этом свидетельствует рост количества обращений о реструктуризации долгов как от обычных граждан, так и от компаний.

Его слова подтверждают источники агентства Bloomberg среди топ-менеджеров российских банков, которые предупреждают о риске полноценного банковского кризиса уже в течение ближайших 12 месяцев. По их данным, на рынке накапливаются неплатежи, которые пока не отражены в официальной статистике. По оценке агентства, объем проблемных кредитов может достичь 3,7 трлн рублей, что составляет 20% от всего капитала банковской системы России.

Долговая нагрузка на бизнес

Ситуация усугубляется рекордной долговой нагрузкой на российский бизнес. Общий корпоративный долг достиг 86,2 трлн рублей, что на 65% больше, чем до начала полномасштабной войны.

Почти половина этой суммы приходится на 78 крупнейших компаний страны. Среди них каждая шестая вынуждена тратить более трети своей прибыли только на выплату процентов по кредитам. Более того, 8% всего корпоративного долга принадлежит компаниям, которые не зарабатывают достаточно средств даже для обслуживания своих займов.

Рост взаимных неплатежей

Еще одним тревожным сигналом стал рост взаимных неплатежей между самими компаниями. В промышленности прирост такой задолженности за последние полгода превысил 40%, что стало рекордом со времен пандемии COVID-19. Это свидетельствует о распространении финансовых проблем по всей цепочке экономических связей.

Почему это важно

Заявление Германа Грефа — это не просто комментарий, а чрезвычайно мощный сигнал от руководителя крупнейшего системного банка России. Когда о грядущем кризисе предупреждает не западный аналитик, а главный инсайдер, который видит реальное состояние финансовых потоков в стране, это свидетельствует о крайней серьезности ситуации.

Это заявление дополняет предыдущие предупреждения от других топ-чиновников экономического блока рф (главы Центробанка Набиуллиной и министра экономики Решетникова). Вместе они формируют единую картину: российские экономические лидеры видят, что модель «военного стимулирования» достигла своего предела.

К теме: Конец «военного чуда»: экономика россии исчерпала ресурсы для роста — Набиуллина

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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KValera
KValera
30 июня 2025, 20:04
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