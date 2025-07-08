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8 июля 2025, 8:54 Читати українською

Трамп объявил о введении 25% пошлин на товары из Японии и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на Японию и Южную Корею в письмах, опубликованных в социальных сетях. В понедельник, 7 июля, он опубликовал в соцсети Truth Social два официальных письма, адресованных президенту Южной Кореи Ли Чже Мену и премьер-министру Японии Сигеру Исиби.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на Японию и Южную Корею в письмах, опубликованных в социальных сетях.
Фото: news.online.ua

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Пошлина для Японии и Южной Кореи

Трамп опубликовал письма лидерам Японии и Южной Кореи, в которых объявил о введении новых 25-процентных пошлин на экспорт обеих стран в Соединенные Штаты и повышении пошлин на товары, переправляемые через эти страны.

«Начиная с 1 августа 2025 года мы введем тариф в размере всего 25% на любые японские товары, поступающие в Соединенные Штаты, кроме всех отраслевых тарифов», — говорится в письме Белого дома, адресованном японскому премьеру.

В письме, направленном южнокорейскому президенту, говорится: «Начиная с 1 августа 2025 года мы введем тариф только 25% на все корейские товары, поступающие в США, отдельно от всех отраслевых тарифов. Товары, переправленные транзитом для обхода более высокого тарифа, также будут облагаться этим повышенным тарифом».

Читайте также: У Трампа отсрочили введение тарифов еще на месяц

Предыстория

В начале апреля Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на импорт из большинства стран мира. Через неделю он приостановил действие таможенных пошлин на 90 дней, до 9 июля, оставив лишь базовую для всех ставку в 10%.

За это время США должны были провести переговоры со странами-партнерами и заключить с ними торговые соглашения. Однако пока администрации Трампа удалось договориться только с Великобританией, Вьетнамом и Китаем, для которого пошлины останутся в сумме на уровне 55%.

Читайте также: Трамп введет пошлину для любой страны, которая присоединится к «антиамериканской политике БРИКС»

Переговоры с остальными странами пока не завершены и сталкиваются со многими проблемами.

В середине июня Трамп пообещал в течение следующих одной-двух недель направить письма торговым партнерам с указанием тарифных ставок и объяснением «в чем заключается сделка».

«Я думаю, что к 9 июля мы закончим с большинством стран либо письмом, либо соглашением», — сказал Трамп журналистам 7 июля. Часть писем администрация начнет рассылать сегодня, часть во вторник, пообещал он. Таким образом, исходный срок отправки не был выполнен.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявлял, что не рассматривает отсрочку тарифов. «Я не думаю о паузе. Я напишу письма во многие страны», — цитировал его ответ журналистам Bloomberg 2 июля.

7 июля Трамп также пообещал установить дополнительный 10% тариф на импорт из присоединившихся к «анти-американской политике БРИКС» стран.

США удалось заключить торговое соглашение с Вьетнамом, а также рамочные соглашения с Китаем и Великобританией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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