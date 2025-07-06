В «Дии» и на портале вновь заработала услуга «єВідновлення».
Услуга «єВідновлення» снова доступна — обновленные реестры и улучшенный функционал
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что обновили
Улучшили функционал и оптимизировали работу сервиса, чтобы сделать процесс восстановления проще и быстрее.
Теперь подать заявку на «єВідновлення» можно всего за несколько кликов.
Читайте также: Всемирный банк добавит $84 миллиона на «єВідновлення» для ремонта жилья в Украине
Напомним
- «Минфин» писал, что за два года действия правительственной программы «єВідновлення» ею воспользовались почти 100 тысяч украинских семей, получив средства на восстановление поврежденных домов или приобретение нового жилья по жилищным сертификатам.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии