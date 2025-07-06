Услуга «єВідновлення» снова доступна — обновленные реестры и улучшенный функционал

В «Дии» и на портале вновь заработала услуга «єВідновлення».

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Что обновили

Улучшили функционал и оптимизировали работу сервиса, чтобы сделать процесс восстановления проще и быстрее.

Теперь подать заявку на «єВідновлення» можно всего за несколько кликов.

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Напомним