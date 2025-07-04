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4 июля 2025, 17:48 Читати українською

Украинские оборонные компании откроют производства в Дании

Украина и Дания 4 июля подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям ОПК экспортировать технологии. Об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Украина и Дания 4 июля подписали соглашение, которое позволяет украинским производителям ОПК экспортировать технологии.
Фото: Герман Сметанин

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«Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бедсковым подписали историческое соглашение. Она открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании», — отметил он.

Сметанин подчеркнул, что Дания станет первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставок в украинскую армию.

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По его словам, это уникальный кейс международной кооперации для украинского ОПК, за что он очень благодарен партнерам.

«Дания — настоящий друг для украинского ОПК, наш верный союзник в борьбе против агрессора. Украина, со своей стороны, приложит все усилия для того, чтобы усилить оборонные способности Дании и ее партнеров», — заявил Сметанин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Aleksandr09
Aleksandr09
4 июля 2025, 19:51
#
Наш потужный торч решил видимо всерьез до 2035 сидеть
+
0
matroskin
matroskin
4 июля 2025, 22:03
#
Новина звісно гарна, але про які технології йде мова ?
Збирати дрони з запчастин з Aliexpress ?
Так, 2 роки тому це була геніальна ідея яка зробила революцію в баченні війн та подальших озброєнь, але де ж там наші технології. 100% високотехнологічних компонентів там імпорті, випиляти раму на китайському ЧПУ з білоруської фанери це не технологія.
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