Для восстановления фискальной устойчивости и экономического роста, Украина должна сосредоточиться на ключевых реформах. Речь идет о налоговой и таможенной системах, борьбе с уклонением от уплаты налогов и гармонизации законодательства со стандартами Евросоюза. Об этом в Вашингтоне заявила директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.
МВФ уточнил, какие реформы нужны Украине для экономической устойчивости
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Восстановление фискальной устойчивости в Украине требует постоянных и решительных усилий в рамках реализации Национальной стратегии доходов», — подчеркнула представитель Фонда.
Ключевые задачи
Козак уточнила, что Национальная стратегия доходов охватывает:
- Модернизацию налоговой и таможенной системы, включая своевременное назначение руководителя таможни.
- Уменьшение уровня уклонения от уплаты налогов.
- Гармонизация законодательства со стандартами ЕС.
«Идея этого пакета реформ состоит в том, что эти реформы в сочетании с улучшением систем управления государственными инвестициями и подготовки среднесрочного бюджета, а также управления фискальными рисками будут иметь решающее значение для поддержания экономического роста в Украине и привлечения инвестиций в среднесрочной перспективе», — отметила она.
Читайте также: МВФ обновил негативный сценарий для Украины: допускает дальнейшее ухудшение ситуации
Долг Украины
Казак также прокомментировала вопрос долга Украины. По ее словам, Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на очень сложные обстоятельства и условия программы МВФ. Однако риски остаются высокими из-за войны, поэтому важно, чтобы Украина «поддерживала импульс реформ».
Кроме того, она напомнила о необходимости мобилизации внутренних доходов для восстановления устойчивости долга в среднесрочной перспективе.
«Также важно, чтобы Украина завершила остальные элементы реструктуризации долга в соответствии с целями программы», — добавила представитель Фонда.
Напомним
«Минфин» писал, что Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — $500 млн на покрытие приоритетных бюджетных нужд.
Комментарии