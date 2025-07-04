МВФ уточнил, какие реформы нужны Украине для экономической устойчивости

Для восстановления фискальной устойчивости и экономического роста, Украина должна сосредоточиться на ключевых реформах. Речь идет о налоговой и таможенной системах, борьбе с уклонением от уплаты налогов и гармонизации законодательства со стандартами Евросоюза. Об этом в Вашингтоне заявила директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

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«Восстановление фискальной устойчивости в Украине требует постоянных и решительных усилий в рамках реализации Национальной стратегии доходов», — подчеркнула представитель Фонда.

Ключевые задачи

Козак уточнила, что Национальная стратегия доходов охватывает:

Модернизацию налоговой и таможенной системы, включая своевременное назначение руководителя таможни.

Уменьшение уровня уклонения от уплаты налогов.

Гармонизация законодательства со стандартами ЕС.

«Идея этого пакета реформ состоит в том, что эти реформы в сочетании с улучшением систем управления государственными инвестициями и подготовки среднесрочного бюджета, а также управления фискальными рисками будут иметь решающее значение для поддержания экономического роста в Украине и привлечения инвестиций в среднесрочной перспективе», — отметила она.

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Долг Украины

Казак также прокомментировала вопрос долга Украины. По ее словам, Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на очень сложные обстоятельства и условия программы МВФ. Однако риски остаются высокими из-за войны, поэтому важно, чтобы Украина «поддерживала импульс реформ».

Кроме того, она напомнила о необходимости мобилизации внутренних доходов для восстановления устойчивости долга в среднесрочной перспективе.

«Также важно, чтобы Украина завершила остальные элементы реструктуризации долга в соответствии с целями программы», — добавила представитель Фонда.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — $500 млн на покрытие приоритетных бюджетных нужд.