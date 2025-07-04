МВФ уточнил, какие реформы нужны Украине для экономической устойчивости

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 июля 2025, 12:33 Читати українською

МВФ уточнил, какие реформы нужны Украине для экономической устойчивости

Для восстановления фискальной устойчивости и экономического роста, Украина должна сосредоточиться на ключевых реформах. Речь идет о налоговой и таможенной системах, борьбе с уклонением от уплаты налогов и гармонизации законодательства со стандартами Евросоюза. Об этом в Вашингтоне заявила директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

Для восстановления фискальной устойчивости и экономического роста, Украина должна сосредоточиться на ключевых реформах.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Восстановление фискальной устойчивости в Украине требует постоянных и решительных усилий в рамках реализации Национальной стратегии доходов», — подчеркнула представитель Фонда.

Ключевые задачи

Козак уточнила, что Национальная стратегия доходов охватывает:

  • Модернизацию налоговой и таможенной системы, включая своевременное назначение руководителя таможни.
  • Уменьшение уровня уклонения от уплаты налогов.
  • Гармонизация законодательства со стандартами ЕС.

«Идея этого пакета реформ состоит в том, что эти реформы в сочетании с улучшением систем управления государственными инвестициями и подготовки среднесрочного бюджета, а также управления фискальными рисками будут иметь решающее значение для поддержания экономического роста в Украине и привлечения инвестиций в среднесрочной перспективе», — отметила она.

Читайте также: МВФ обновил негативный сценарий для Украины: допускает дальнейшее ухудшение ситуации

Долг Украины

Казак также прокомментировала вопрос долга Украины. По ее словам, Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на очень сложные обстоятельства и условия программы МВФ. Однако риски остаются высокими из-за войны, поэтому важно, чтобы Украина «поддерживала импульс реформ».

Кроме того, она напомнила о необходимости мобилизации внутренних доходов для восстановления устойчивости долга в среднесрочной перспективе.

«Также важно, чтобы Украина завершила остальные элементы реструктуризации долга в соответствии с целями программы», — добавила представитель Фонда.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда — $500 млн на покрытие приоритетных бюджетных нужд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами