Налоговый комитет поддержал создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физлиц

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 13233, предусматривающий создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. За решение проголосовали 18 из 30 членов комитета, сообщил первый заместитель главы Комитета Ярослав Железняк.

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Что известно

По словам Железняка, ко второму чтению в Комитете обещают внести определенные изменения в законопроект, в частности, передать администрирование реестра банковских счетов и сейфов от Государственной налоговой службы (ГНС) Министерству финансов.

«Уверен, следующий этап — подготовка к открытию банковской тайны. Что уже Минфин записал в бюджетную декларацию», — предположил Железняк.

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Он также обнародовал фрагмент видеозаписи заседания Комитета, в ходе которого первый замминистра финансов Денис Улютин подтвердил, что такие планы действительно существуют и Минфин от них не отказывается.

«Что касается банковской тайны, я вам честно скажу: да, мы ведем дискуссию с Национальным банком относительно доступа к банковской тайне. Это сложная дискуссия. В Национальной стратегии доходов записано, что мы должны к этому прийти и это в любом случае будет. дошел, он бы даже из Кабмина не вышел», — рассказал замминистра финансов.

Напомним