USAID официально прекратило предоставление международной помощи с 1 июля

1 июля Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило деятельность как независимая структура по оказанию зарубежной помощи. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, назвав это завершением «эпохи правительственной неэффективности», пишет Forbes.

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Подробности

Рубио отметил, что проверка администрацией Трампа тысяч программ и расходов на сумму свыше $715 млрд за десятилетие выявила несоответствие USAID стандартам эффективности.

«Каждый государственный служащий должен обеспечивать, чтобы финансируемые программы служили интересам США», — подчеркнул он.

Программы иностранной помощи, отвечающие политике администрации, теперь будут координировать Государственный департамент, который обеспечит их прозрачность, стратегичность и эффективность.

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«Мы переориентируемся на торговлю вместо помощи, возможности вместо зависимости и на инвестиции вместо благотворительности. С 1 июля для американцев и многих стран начнется новая эра глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания», — добавил Рубио.

Напомним

20 января 2025 г., в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

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