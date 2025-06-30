Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, сменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат — все можно сделать онлайн в Дии. Об этом в телеграм-канале написал министр Минцифры Михаил Федоров.
Замена техпаспорта онлайн — новая услуга в «Дии»
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как воспользоваться услугой
Через приложение «Дия» в разделе Сервисы выберите раздел Водителю и Замена техпаспорта. Следующим шагом подписываете заявление и указываете удобный способ доставки — отделение или курьер Укрпочты.
Читайте также: В «Дии» стартует бета-тестирование замены техпаспорта
Услуга доступна, если:
- вам 18 или больше лет;
- в Дии есть налоговый номер (РНОКПП);
- имеете биометрический документ в Дии: паспорт или вид;
- вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1