Украинские и европейские мобильные операторы согласились продлить до конца 2025 года действие договоренности, что позволяет украинцам пользоваться роумингом в ЕС по сниженным тарифам. Об этом сообщила пресс-служба НКЭК, передает «Интерфакс-Украина».
Мобильные операторы договорились не повышать тарифы в роуминге до конца года
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Почему это важно
Это особенно важно для миллионов украинцев, вынужденно находящихся за границей из-за полномасштабной войны.
Текущее действие заявления завершается 9 июля 2025 года, и сейчас идет совместная работа НКЭК, Еврокомиссии и мобильных операторов для ее пролонгации до 31 декабря 2025 года.
Это позволит избежать роста стоимости мобильных услуг в роуминге до того момента, когда Украина полностью присоединится к европейскому роуминговому пространству Roam like at home с 1 января 2026 года.
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В НКЭК сообщают, что украинские операторы уже подтвердили готовность к пролонгации. Европейская сторона также выразила предварительную готовность продлить договоренности о тарифах с июля по конец декабря 2025 года.
В регуляторе объясняют, что тарифы формируются с учетом себестоимости услуг и особенностей национальных рынков, поэтому сохранение текущих договоренностей является ключевым для защиты потребителей.
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Напомним
- В июле 2023 года Еврокомиссия согласовала продление еще на год действие упрощенного роуминга для Украины.
- Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Она предполагает взаимное понижение тарифов в роуминге.
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