Мобильные операторы договорились не повышать тарифы в роуминге до конца года

Украинские и европейские мобильные операторы согласились продлить до конца 2025 года действие договоренности, что позволяет украинцам пользоваться роумингом в ЕС по сниженным тарифам. Об этом сообщила пресс-служба НКЭК, передает «Интерфакс-Украина».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему это важно

Это особенно важно для миллионов украинцев, вынужденно находящихся за границей из-за полномасштабной войны.

Текущее действие заявления завершается 9 июля 2025 года, и сейчас идет совместная работа НКЭК, Еврокомиссии и мобильных операторов для ее пролонгации до 31 декабря 2025 года.

Это позволит избежать роста стоимости мобильных услуг в роуминге до того момента, когда Украина полностью присоединится к европейскому роуминговому пространству Roam like at home с 1 января 2026 года.

Читайте также: Зеленский одобрил закон о едином роуминге с ЕС для украинцев

В НКЭК сообщают, что украинские операторы уже подтвердили готовность к пролонгации. Европейская сторона также выразила предварительную готовность продлить договоренности о тарифах с июля по конец декабря 2025 года.

В регуляторе объясняют, что тарифы формируются с учетом себестоимости услуг и особенностей национальных рынков, поэтому сохранение текущих договоренностей является ключевым для защиты потребителей.

Читайте: Рада приняла законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Напомним