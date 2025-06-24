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24 июня 2025, 16:05 Читати українською

С начала года банки закрыли более полумиллиона счетов украинцев по статье финмониторинга — Железняк

За 2025 год украинские банки закрыли счета по статье финансового мониторинга 606 тысячам физических лиц и 30 тысячам ФОП. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

За 2025 год украинские банки закрыли счета по статье финансового мониторинга 606 тысячам физических лиц и 30 тысячам ФОП.
Фото: depositphotos

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Подробности

По словам Железняка, об этом шла речь во время заседания Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики совместно с Минфином, Нацбанком и Финмоном по проблеме дропов (финансовых мулов).

«Конечно, из приведенных выше цифр не все 100% дропы, но где-то 90−95% это они», — уточнил он.

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История перехода в ФОП схемы тоже очень активно сейчас наблюдается, подытожил он.

Напомним

  • После введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц.
  • В настоящее время НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов. Человек, который попадет в этот реестр дропов, будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Для таких людей будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

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0
Я_ __
Я_ __
24 июня 2025, 16:17
#
«З початку року банки закрили понад пів мільйона рахунків українців за статтею фінмоніторингу — Железняк»

Мінус пів лимона клієнтів банків та мінус 30к ФОП-ів, а ще обсяги переказів знизилися на 80 лярдів грн, оце потужно! Так тримати!

Наче пересічному громадянину не байдуже, дроп чи не дроп, страждатимуть то банки від зниження кількості клієнтів і переказів, та закритих ФОП-ів, котрі не приносять живі гроші. Точніше, вже банки страждають, бо як сказав Гороховський, в банках безкоштовних депозитів немає, тому кредити безвідсоткові військовим видавати не можемо. Тому показники зниження об`ємів переказів, блокування ФОП-ів та клієнтів — не означає, що ці люди не можуть мати готівку. Ну не буде людина ганяти гроші по картках і що? Буде маючи заблоковані банківські картки і перебуваючи в реєстрі дропів отримувати бабки готівкою (не як дроп, а за роботу умовно), або буде виводити все через криптообмінники, так, а далі що? Самі переводять економіку в тінь, вже пів лимона колишніх клієнтів банків будуть користуватися готівкою, супер, потужна потужність!))
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huliolopez
huliolopez
24 июня 2025, 16:47
#
Криптообмінники теж через дропів працюють. Понесеш їм готівку)))?
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Mini Mi
Mini Mi
24 июня 2025, 17:04
#
Ты таки не поверишь, они через нал и работают)
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Mini Mi
Mini Mi
24 июня 2025, 17:07
#
Потужно, если отбросить детей и пенсов, то процентов 5 населения забанили меньше чем за полгода.
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3212242
3212242
24 июня 2025, 17:14
#
Краса, я в душі не гребу хто такі дропи, але тепер через них п'ять разів думаєш чи безпечно скинути 200 грн за колективну шаурму на обід.
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0
huliolopez
huliolopez
24 июня 2025, 17:33
#
Дропи — це люди, які за грошову винагороду погоджуються відкривати банківські рахунки та передавати їх у користування третім особам.
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