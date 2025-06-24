С начала года банки закрыли более полумиллиона счетов украинцев по статье финмониторинга — Железняк

За 2025 год украинские банки закрыли счета по статье финансового мониторинга 606 тысячам физических лиц и 30 тысячам ФОП. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, об этом шла речь во время заседания Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики совместно с Минфином, Нацбанком и Финмоном по проблеме дропов (финансовых мулов).

«Конечно, из приведенных выше цифр не все 100% дропы, но где-то 90−95% это они», — уточнил он.

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История перехода в ФОП схемы тоже очень активно сейчас наблюдается, подытожил он.

Напомним