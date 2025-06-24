За 2025 год украинские банки закрыли счета по статье финансового мониторинга 606 тысячам физических лиц и 30 тысячам ФОП. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.
С начала года банки закрыли более полумиллиона счетов украинцев по статье финмониторинга — Железняк
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По словам Железняка, об этом шла речь во время заседания
«Конечно, из приведенных выше цифр не все 100% дропы, но где-то 90−95% это они», — уточнил он.
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История перехода в ФОП схемы тоже очень активно сейчас наблюдается, подытожил он.
Напомним
- После введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц.
- В настоящее время НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов. Человек, который попадет в этот реестр дропов, будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Для таких людей будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Мінус пів лимона клієнтів банків та мінус 30к ФОП-ів, а ще обсяги переказів знизилися на 80 лярдів грн, оце потужно! Так тримати!
Наче пересічному громадянину не байдуже, дроп чи не дроп, страждатимуть то банки від зниження кількості клієнтів і переказів, та закритих ФОП-ів, котрі не приносять живі гроші. Точніше, вже банки страждають, бо як сказав Гороховський, в банках безкоштовних депозитів немає, тому кредити безвідсоткові військовим видавати не можемо. Тому показники зниження об`ємів переказів, блокування ФОП-ів та клієнтів — не означає, що ці люди не можуть мати готівку. Ну не буде людина ганяти гроші по картках і що? Буде маючи заблоковані банківські картки і перебуваючи в реєстрі дропів отримувати бабки готівкою (не як дроп, а за роботу умовно), або буде виводити все через криптообмінники, так, а далі що? Самі переводять економіку в тінь, вже пів лимона колишніх клієнтів банків будуть користуватися готівкою, супер, потужна потужність!))