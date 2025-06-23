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23 июня 2025, 10:08 Читати українською

В Украине открыли офис производителя систем NASAMS

В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, производящей вооружение, в том числе зенитно-ракетные системы NASAMS. Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.

В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, производящей вооружение, в том числе зенитно-ракетные системы NASAMS.
Фото: hromadske.radio

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Детали

По его словам, системы NASAMS ведущего норвежского производителя вооружения уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов.

Умеров рассказал, что сотрудничество с Kongsberg будет фокусироваться на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Украина готовит новые решения на базе NASAMS для усиления защиты населения и критической инфраструктуры.

«Противовоздушная оборона — один из наших стратегических приоритетов. Лишь в этом месяце враг осуществил более 3500 запусков ракет и БпЛА. Работаем над масштабированием производства и ускорением поставок. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиление ПВО и защиты моря — направлениям, в которых Kongsberg является мировым лидером», — отметил министр обороны.

Он добавил, что открытие офиса — очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg.

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«Это также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров — повышение эффективности уже имеющегося вооружения и внедрение инноваций», — подытожил Умеров.

Справка

Kongsberg Defence & Aerospace — один из ведущих мировых производителей в сфере оборонных и аэрокосмических систем. Украинские государственные и частные оборонные предприятия уже реализуют ряд общих проектов с компанией.

Напомним

  • Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год, которые значительно дешевле аналогов и протестированы в бою. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Козенко.
  • Французский автопроизводитель Renault SA вел переговоры с Министерством обороны Франции о производстве дронов в Украине.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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