В этом году инвестиции в ОПК составят $43 миллиарда — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в текущем году инвестиции в отечественный Оборонно-промышленный комплекс составят $43 миллиарда. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами 21 июня.

Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инвестиции в ОПК

«В этом году мы нашли для ОПК $43 миллиарда. Это деньги, которые поступают в поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК», — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что поставил задачу перед правительством добиться того, чтобы в следующем году 0,25% ВВП наших стран-партнеров уходило на поддержку Украины.

«На следующий год, в принципе, есть такой сигнал нашим партнерам, мы хотим попробовать выйти на 0,25% ВВП той или иной страны-партнера в поддержку безопасности, поддержку ОПК Украины. А это значит, в принципе, и поддержка европейцев. Украина — это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25% от ВВП того или иного государства-партнера», — отметил президент.

Читайте также: Украина готова увеличить производство дронов на 40%, но не хватает финансирования

Напомним