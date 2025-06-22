Парламент Ирана одобрил перекрытие Ормузского пролива в ответ на удар США

Парламент Ирана одобрил законопроект о закрытии Ормузского пролива — ключевого морского пути для экспорта нефти. Этот шаг рассматривается как самый жесткий возможный ответ на недавние авиаудары США по иранской ядерной инфраструктуре. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщает Al Arabiya со ссылкой на иранское государственное телевидение Press TV.

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Решение еще не окончательное

Несмотря на голосование в парламенте, пролив остается открытым. Окончательное решение о ее перекрытии должно быть принято высшим органом безопасности Ирана. Этот шаг считается крайней мерой, к которой Тегеран может прибегнуть в ответ на американскую атаку.

Стратегическое значение пролива

Ормузский пролив является одной из важнейших в мире морских артерий. Через нее проходит около 20% всей потребляемой в мире нефти. Это основной маршрут для танкеров, транспортирующих нефть из таких стран как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Ирак и сам Иран.

Перекрытие этого пути может привести к хаосу на мировых энергетических рынках. Некоторые аналитики прогнозируют, что при таком сценарии цены на нефть могут взлететь до 100 долларов за баррель или даже выше.

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