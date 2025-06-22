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22 июня 2025, 20:10 Читати українською

Парламент Ирана одобрил перекрытие Ормузского пролива в ответ на удар США

Парламент Ирана одобрил законопроект о закрытии Ормузского пролива — ключевого морского пути для экспорта нефти. Этот шаг рассматривается как самый жесткий возможный ответ на недавние авиаудары США по иранской ядерной инфраструктуре. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщает Al Arabiya со ссылкой на иранское государственное телевидение Press TV.

Парламент Ирана одобрил законопроект о закрытии Ормузского пролива — ключевого морского пути для экспорта нефти.

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Решение еще не окончательное

Несмотря на голосование в парламенте, пролив остается открытым. Окончательное решение о ее перекрытии должно быть принято высшим органом безопасности Ирана. Этот шаг считается крайней мерой, к которой Тегеран может прибегнуть в ответ на американскую атаку.

Стратегическое значение пролива

Ормузский пролив является одной из важнейших в мире морских артерий. Через нее проходит около 20% всей потребляемой в мире нефти. Это основной маршрут для танкеров, транспортирующих нефть из таких стран как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Ирак и сам Иран.

Перекрытие этого пути может привести к хаосу на мировых энергетических рынках. Некоторые аналитики прогнозируют, что при таком сценарии цены на нефть могут взлететь до 100 долларов за баррель или даже выше.

Читайте также: США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана, Трамп объявил об их «полном уничтожении»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Три літри
Три літри
22 июня 2025, 20:13
#
Парламент)))))

вмієте ви пожартувати, дякую
+
+30
Я Саня
Я Саня
22 июня 2025, 20:42
#
А пво іранське знає що іран сьоцє перекрити протоку?
+
+15
Три літри
Три літри
22 июня 2025, 20:52
#
Якщо послухати іранські ЗМІ то вони вже перемогли Ізраїль

тепере залишилось лише перемогти США
+
0
Я Саня
Я Саня
22 июня 2025, 20:46
#
Що найстрашніше, такий час, а америкою керують агенти кремля
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
22 июня 2025, 21:47
#
Що ти несеш? Там своїх дурнів хватає, підставили ізраїль під смерть)), а самі будуть отримувати бариші… як завжди ((
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
22 июня 2025, 21:48
#
Ну і розумно зроблять що перекривають. Ці терпіти не будуть, як деякі.((
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