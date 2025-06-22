США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана, Трамп объявил об их «полном уничтожении»

Соединенные Штаты нанесли прямые авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, что стало беспрецедентным шагом, фактически втягивающим США в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. В своем обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил о «полном уничтожении» ядерной инфраструктуры Ирана. Информацию об атаке он также распространил в своей соцсети Truth Social.

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Детали военной операции

По данным изданий Axios и Reuters, ссылающихся на источники в администрации Трампа, удары были нанесены американскими стратегическими бомбардировщиками B-2. Они использовали мощные противобункерные бомбы, способные поражать цели, расположенные глубоко под землей.

Целью стали три основных объекта иранской ядерной программы:

Фордо — подземный завод по обогащению урана, который считается наиболее защищенным ядерным объектом Ирана.

Натанз — крупнейший в Иране промышленный комплекс по обогащению урана.

Исфахан — центр ядерных исследований и производства ядерного топлива.

По информации корреспондента Fox News, по объекту в Фордо было применено шесть противобункерных бомб, а по Натанзу и Исфахану было запущено 30 крылатых ракет «Томагавк» из подлодок. Источники The New York Times сообщили, что президент Трамп наблюдал за операцией из ситуационного центра Белого дома вместе с госсекретарем Марко Рубио и главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

Реакция в Иране и Израиле

Иранские государственные СМИ подтвердили факт ударов по трем объектам. Советник главы иранского парламента заявил, что власти ожидали атаки, в том числе Фордо, и персонал оттуда был эвакуирован заранее.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «историческое и беспрецедентное решение». В то же время, Израиль немедленно ввел жесткие ограничения на передвижение гражданского населения, закрыл школы и запретил массовые собрания, что свидетельствует об ожидании неизбежного военного ответа со стороны Ирана.

Политический контекст и последствия

Эта атака является кульминацией многолетнего давления Израиля на США с требованием уничтожить иранские ядерные объекты и недели дипломатической напряженности. Источники CNN сообщают, что Трамп надеется этим ударом заставить Иран вернуться к переговорам и пока не планирует новые атаки.

Ключевой целью иранской ядерной программы является обогащение урана, которое может использоваться как для производства топлива для атомных электростанций, так и для создания ядерного оружия. Объекты, по которым был нанесен удар, являются центральными элементами этой программы.

Для Дональда Трампа, как отмечает Financial Times, этот удар является поворотным моментом, который противоречит предвыборному обещанию не втягивать США в «вечные войны». Этот шаг может как мобилизовать сторонников жесткой силы, так и оттолкнуть изоляционную часть его электората.