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22 июня 2025, 11:37 Читати українською

Рынок после удара США по Ирану: что будет с акциями, нефтью и золотом

Авиаудары США по ядерным объектам Ирана могут повлечь за собой первичный шок на мировых финансовых рынках, запустив классический сценарий побега от риска. События еще развиваются, но можно спрогнозировать первичную реакцию различных классов активов на беспрецедентную эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом пишут эксперты Hugs.fund.

Авиаудары США по ядерным объектам Ирана могут повлечь за собой первичный шок на мировых финансовых рынках, запустив классический сценарий побега от риска.

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Шок для рынков акций и рост волатильности

Ожидается, что фондовые рынки отреагируют на новости падением. Ключевые американские индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq, могут на начальном этапе потерять 1,5−3%. Особенно уязвимыми могут оказаться акции технологических гигантов, считающихся рисковыми активами, и авиакомпаний, пострадающих из-за неизбежного роста цен на топливо. При этом, по первым наблюдениям, криптовалютный рынок отреагировал на эскалацию достаточно умеренно. Биткоин откатился до $101 тыс.

На фоне повышенной неопределенности прогнозируется рост индекса волатильности, который часто называют «индексом страха». Его рост будет свидетельствовать о том, что инвесторы ожидают значительных колебаний рынка в ближайшем будущем.

Нефть и Ормузский пролив: ключевой риск

Наиболее очевидной реакцией рынка станет скачок цен на нефть. Ожидается, что стоимость эталонных марок Brent и WTI может возрасти на $3−7 за баррель в первые дни после атаки.

Однако главный риск для энергетического рынка заключается в возможном ответе Ирана — угрозе блокирования Ормузского пролива. Это может спровоцировать панику и более резкий рост цен. Ормузский пролив является важнейшим в мире морским путем для транспортировки нефти. Через этот узкий пролив проходит около 20% всего мирового потребления нефти, что делает ее блокирование прямой угрозой глобальной энергетической безопасности.

Спрос на «безопасные гавани»: золото, доллар и гособлигации

На фоне побега от риска инвесторы будут традиционно искать защиты в безопасных активах. Главными бенефициарами этой ситуации станут:

  • Золото и серебро: Ожидается приток спроса на драгоценные металлы как на классические «безопасные гавани».
  • Государственные облигации США: спрос на долгосрочные американские госбумаги, вероятно, возрастет, что приведет к снижению их доходности.
  • Доллар США: Американская валюта может усилиться по отношению к евро и валютам развивающихся рынков из-за своего статуса резервной валюты.

Кроме того, на фоне конфликта могут вырасти акции оборонных компаний (в ожидании новых заказов) и нефтегазовых гигантов (из-за более высоких цен на энергоносители).

Что дальше: все внимание на ответ Ирана

Важно понимать, что вышеописанные реакции являются прогнозом первичного, эмоционального шока. Дальнейшая динамика рынков будет полностью зависеть от характера и масштаба ответа Ирана. Если Тегеран примет серьезные военные действия, это может запустить длительный кризис и период высокой волатильности. Однако, если ответ будет сдержанным или ограничится риторикой, «премия» в цене на нефть может сойти на нет уже в течение недели, что позволит рынкам стабилизироваться.

К теме: США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана, Трамп объявил об их «полном уничтожении»

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BatonUA
BatonUA
22 июня 2025, 13:31
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Скрізь пишуть про Ормузьку протоку. Як і чим вони її збираються блокувати, якщо у них відкрите небо?
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