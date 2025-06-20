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20 июня 2025, 19:12 Читати українською

путин впервые публично признал существование рисков стагнации и даже рецессии для российской экономики

Президент россии владимир путин впервые публично признал существование рисков стагнации и даже рецессии для российской экономики. Выступая на петербургском экономическом форуме 20 июня, он потребовал от правительства ни в коем случае не допустить такого сценария. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на Reuters.

Президент россии владимир путин впервые публично признал существование рисков стагнации и даже рецессии для российской экономики.

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Публичное признание рисков

Заявление путина прозвучало на фоне все более тревожных оценок от его собственных топ-чиновников. Этот комментарий является значительным уходом от традиционной кремлевской риторики о якобы устойчивости российской экономики к санкциям.

«Некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого ни в коем случае нельзя допустить», — сказал диктатор.

Стагнация означает остановку экономического роста, тогда как рецессия — прямой экономический спад. Публичное признание таких угроз на самом высоком уровне может свидетельствовать о том, что реальное положение дел в экономике россии становится невозможно скрывать за пропагандистскими заявлениями.

Пессимизм в правительстве и Центробанке

Заявления путина дополнили откровенные комментарии ключевых фигур его экономического блока. Накануне глава минэкономразвития россии Максим Решетников заявил, что экономика страны находится на грани полноценной рецессии.

«По цифрам у нас охлаждение… По текущим ощущениям бизнеса, мы вообще, кажется, на грани перехода в рецессию», — отметил Решетников.

Ранее глава центробанка россии Эльвира Набиуллина также констатировала, что ресурсы, позволявшие экономике россии расти в течение двух лет полномасштабной войны, полностью исчерпаны. В правительственных кругах усиливаются опасения, что «управляемое охлаждение» экономики, о котором говорили чиновники, может превратиться в неконтролируемое падение.

Резервный фонд стремительно тает

Эти заявления подкрепляются сведениями о состоянии государственных финансов. Фонд национального благосостояния — главный резервный фонд российских властей — продолжает быстро сокращаться. Хотя его общий размер за май уменьшился несущественно, до 11,7 трлн рублей, его ликвидная, то есть реально доступная, часть тает гораздо быстрее. По прогнозам российских экономистов, при сохранении текущих тенденций ликвидные активы фонда могут быть полностью исчерпаны уже в 2026 году.

Почему это важно

Синхронные заявления путина и его топ-чиновников об угрозе рецессии являются беспрецедентным публичным признанием глубины экономических проблем в россии. Это свидетельствует о том, что последствия санкций, истощение ресурсов и колоссальные военные расходы стали настолько серьезными, что скрывать их больше невозможно.

Вероятно, это попытка подготовить российское общество и элиты к неизбежному ухудшению экономической ситуации. При этом приказ путина «не допустить» спада, без предложения реальных решений, лишь подчеркивает нехватку у кремля действенных инструментов для спасения экономики без сокращения расходов на войну.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
20 июня 2025, 20:15
#
Пи****ць підкрався непомітно…
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