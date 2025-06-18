Бензин, дизель или электро: какие авто ввозят украинцы в 2025 году

С начала года украинцы импортировали более 181 тысяч легковых автомобилей, из которых почти 80% — подержанные. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной Таможни от 18 июня.

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Несмотря на значительное количественное преимущество таких транспортных средств, новые авто составили почти половину общей стоимости импорта — $1,2 млрд из $2,57 млрд. В то же время стоимость авто с пробегом составляет $1,37 млрд.

Подержанные авто обеспечили поступление в государственный бюджет таможенных платежей на 16 млрд грн, новые — в сумме 10,7 млрд грн.

Тип топлива, который выбирают

Тип горючего, который выбирают украинские потребители, отражает как устоявшиеся предпочтения, так и постепенное изменение тенденций. Да, самыми популярными остаются бензиновые авто — их доля составляет почти половину (48,5%) от всех импортированных. На втором месте электрокары (22,1%), которые не только обошли дизель (20,6%), но и значительно опередили гибриды (8,8%).

Самым динамичным сегментом рынка авто стал электротранспорт. С начала года в Украину ввезено более 40 тысяч электромобилей общей стоимостью $810 млн. Для сравнения, бензиновых авто ввезено вдвое больше, но их совокупная стоимость не намного выше — $818 млн.

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Если такая динамика сохранится, 2025 может стать рекордным по количеству ввозимых электрокаров.

Средняя стоимость ввозимых авто

Средняя стоимость одного электрического авто, завозимого в Украину, составляет более $20 тысяч, дизельного — почти $13 тысяч, бензинового — свыше $9 тысяч.

«Интересно и то, что электромобили, хотя и принадлежат к более дорогому сегменту, принесли в бюджет сравнительно скромные 333 млн грн таможенных платежей. Это обусловлено действующими налоговыми льготами на импорт электротранспорта. Для сравнения, налоги при импорте бензиновых авто составили более 13 млрд грн, 7 млрд грн, дизельных — 7,5 млрд. грн. В общей сложности за пять месяцев таможенные поступления от импорта авто составили 26,7 млрд грн», — говорится в сообщении.

Из каких стран ввозят

С начала 2025 года легковые автомобили ввозили из более чем 50 стран, однако бесспорными лидерами являются:

США — 69 тыс. (38% от общего числа импортируемых);

Польша — 22,3 тыс. (12%);

Германия — 20,4 тыс. (11%).

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Совокупно из этих стран импортировано почти 111,7 тысячи авто, то есть более 60% от общего количества. США доминируют в сегменте бензиновых автомобилей и электромобилей. Германия и Польша удерживают лидерство в дизеле.