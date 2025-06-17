В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Б/у авто в возрасте до 5 лет: какие модели популярны в Украине
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Авторынок подержанных авто
В течение мая украинский автопарк пополнили 22 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 28% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 46%. Далее следуют: бензиновые авто — 36%, гибридные — 10%, дизельные — 6%, авто с ГБО — 2%.
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Популярные модели в Украине
- Tesla Model Y — 544 ед.;
- Tesla Model 3 — 318 ед.;
- Nissan Rogue — 230 ед.;
- Kia Niro — 215 ед.;
- Mazda CX5 — 207 ед.;
- Hyundai Kona — 172 ед.;
- Chevrolet Bolt — 147 ед.;
- VW Tiguan — 147 ед.;
- Ford Escape — 110 ед.;
- Audi E-Tron Sportback — 108 ед.
Источник: Минфин
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