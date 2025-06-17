Б/у авто в возрасте до 5 лет: какие модели популярны в Украине

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввозимых из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

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Авторынок подержанных авто

В течение мая украинский автопарк пополнили 22 тыс. легковушек с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 28% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 46%. Далее следуют: бензиновые авто — 36%, гибридные — 10%, дизельные — 6%, авто с ГБО — 2%.

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