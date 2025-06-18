Трамп снизил тарифы до 10% для британского автопрома

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении американских тарифов на британские автомобили с 27,5% до 10% для 100 тыс. автомобилей в год. Об этом пишет «Укравтопром».

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Соглашение, достигнутое в начале мая, которое должно вступить в силу до конца месяца, было объявлено во время саммита G7 и знаменует собой частичное ослабление торговой напряженности между США и Великобританией.

Со своей стороны Великобритания позволит импорт американского этанола и говядины, отвечающих ее стандартам безопасности пищевых продуктов.

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Напомним