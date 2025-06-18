Президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении американских тарифов на британские автомобили с 27,5% до 10% для 100 тыс. автомобилей в год. Об этом пишет «Укравтопром».
Трамп снизил тарифы до 10% для британского автопрома
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Соглашение, достигнутое в начале мая, которое должно вступить в силу до конца месяца, было объявлено во время саммита G7 и знаменует собой частичное ослабление торговой напряженности между США и Великобританией.
Со своей стороны Великобритания позволит импорт американского этанола и говядины, отвечающих ее стандартам безопасности пищевых продуктов.
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Напомним
- Производство легковых автомобилей в Великобритании в апреле сократилось на 8,6% по отношению к тому же месяцу прошлого года — до 56,534 тыс.
- Дональд Трамп также подтвердил, что с апреля вводит тариф в 25% на импорт в США любых автомобилей.
- Британия активно работала над переговорами с администрацией президента США Дональда Трампа по снижению базовых 10% пошлин на британский экспорт, которые были введены в апреле.
- В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран мира. В зависимости от страны и отдельных групп товаров ставки колеблются от 10 до 54%.
- Впоследствии Трамп приостановил на 90 дней введенные для стран мира таможенные тарифы. В указанный период для этих стран установлена единая таможенная ставка 10%.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Боже, яке посміховисько