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17 июня 2025, 14:55 Читати українською

Медленнее, чем ожидалось: реальный ВВП Украины вырастет на 3,1%

Согласно текущему прогнозу Нацбанка в 2025 году реальный ВВП вырастет на 3,1% - это несколько медленнее, чем ожидалось в начале года. Сдерживает экономику, прежде всего, неопределенность и длительная война. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, который опубликовал НБУ 17 июня.

Согласно текущему прогнозу Нацбанка в 2025 году реальный ВВП вырастет на 3,1% - это несколько медленнее, чем ожидалось в начале года.
Фото: depositphotos

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Что будет влиять на ВВП

Как отмечает регулятор в отчете, сохраняется значительный дефицит квалифицированной рабочей силы.

Кроме того, все больше сказывается ограниченность производственных мощностей, в частности из-за разрушений, тогда как капитальные инвестиции на расширение производства бизнесы осуществляют осторожно.

Читайте: В первом квартале рост реального ВВП составил 1,1% — ИЭД

«К тому же на экономическую активность негативно повлияли разрушения объектов газовой инфраструктуры в результате российских обстрелов, что привело к значительному сокращению объемов добычи газа и увеличению его импорта», — говорится в отчете.

Новые риски для украинского экспорта — завершение торговых преференций ЕС и последствия мировых торговых противостояний.

Движением роста экономики остается потребительский спрос, поддерживаемый увеличением реальных зарплат. Другой фактор — сохранение высоких бюджетных расходов на оборону, значительная часть которых направляется на закупку продукции отечественных предприятий.

Инвестиционные настроения сдержанны, однако в течение года частный сектор в дальнейшем инвестировал в восстановление и энергообеспечение. Индекс деловых ожиданий компаний (ИДО) свидетельствует о положительных прогнозах размеров реализации, инвестиций и денежного состояния компаний в целом.

Лучшие настроения бизнеса подпитывают спрос на кредиты, в том числе на реализацию необходимых инвестиций.

Учитывая продолжение активных боевых действий, Украина остается критически зависимой от международной помощи. Потенциальное уменьшение ее объемов с 2026 года потребует существенной фискальной консолидации, что приведет к снижению вклада государственного потребления в ВВП.

Для поддержания роста экономики этот вклад должен быть компенсирован увеличением частного потребительского и инвестиционного спроса.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Европейская комиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2025 году до 2,0% из ожидаемых в ноябре 2,8%, а в 2026 году — соответственно 4,7% с 5,9%,

МВФ в конце февраля ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году на 0,5 процентных пункта — до 2−3%, а Всемирный банк чуть позже — с 6,5% до 2%.

НБУ в апреле снизил ожидания роста экономики Украины в текущем году до 3,1% с 3,6% в предыдущем январском макроэкономическом прогнозе, в следующем — с 4,0% до 3,7%.

В мае ЕБРР также ухудшил прогноз ВВП для Украины уже второй раз за этот год. Теперь составляет 3,5%, а на следующий год — 5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
17 июня 2025, 15:53
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Ціни на товари виросли на 20%, а ввп зросте на 3,1% - значить виробництво шалено падає, росте тільки номінальна цифра для віруючих в кастрюлю))
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