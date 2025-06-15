Уровень загруженности «российской железной дороги» (РЖД) падает уже 20 месяцев подряд, компания находится на грани банкротства. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

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В прошлом году спад достиг 4%, за первые пять месяцев этого года превысил 7%. На путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов — почти 20% всего парка.

Персонала в РЖД, согласно данным разведки, хронически не хватает: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Недостает 2,5 тысячи машинистов и около трех тысяч других работников.

Износ подвижного состава усугубляет кризис: 10 из 20 тысяч локомотивов нуждаются в замене. Чтобы обновить парк до 2035 года, компании придется ежегодно тратить по 3−3,5 млрд долларов, но средств на это нет.

На фоне проблем РЖД сокращает инфраструктурные проекты. Бюджет расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей урезали на две трети, развитие маршрутов в европейские порты заморожено.