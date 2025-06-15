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15 июня 2025, 13:24 Читати українською

российская железная дорога на грани банкротства

Уровень загруженности «российской железной дороги» (РЖД) падает уже 20 месяцев подряд, компания находится на грани банкротства. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Уровень загруженности «российской железной дороги» (РЖД) падает уже 20 месяцев подряд, компания находится на грани банкротства.
Фото: szru.gov.ua

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Подробности

В прошлом году спад достиг 4%, за первые пять месяцев этого года превысил 7%. На путях простаивает 300 тысяч пустых вагонов — почти 20% всего парка.

Персонала в РЖД, согласно данным разведки, хронически не хватает: из-за мобилизации, эмиграции и отсутствия трудовых мигрантов недоукомплектованы тысячи локомотивных бригад. Недостает 2,5 тысячи машинистов и около трех тысяч других работников.

Износ подвижного состава усугубляет кризис: 10 из 20 тысяч локомотивов нуждаются в замене. Чтобы обновить парк до 2035 года, компании придется ежегодно тратить по 3−3,5 млрд долларов, но средств на это нет.

На фоне проблем РЖД сокращает инфраструктурные проекты. Бюджет расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей урезали на две трети, развитие маршрутов в европейские порты заморожено.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+10
YevgenMuza
YevgenMuza
15 июня 2025, 13:34
#
Цікаво, навіщо українцям ця інформація?
+
+10
penetrator1963
penetrator1963
15 июня 2025, 13:42
#
Как это зачем? если нечем хвастаться тут, то надо рассказывать, как плохо там. всё загнивает, экономика вот-вот схлопнется и т. д. сказки венского леса.
+
+15
morro1980
morro1980
15 июня 2025, 14:11
#
І точно — навищо нам знати про якійсь проблеми які впливають на здатність підарів воювати?
Жити в суцільної зраді набагато приємніше ж))
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
15 июня 2025, 14:18
#
Підари — це ти про лгбт? В Києві парад пройшов, ти визначся!
+
0
Три літри
Три літри
15 июня 2025, 14:28
#
Що, болотне, підгоріло в тебе?)))
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
15 июня 2025, 14:30
#
Що там ракети? Через скільки тижнів закінчаться?
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
15 июня 2025, 14:19
#
Тут економічний сайт, казки марафону нам не потрібні. Те що залізниця дотаційна в росії відомо. Важливіше нам, що наша укрзалізниця продана за кордон! Оце втрата. (кредитів набрано більше ніж вартість основних фондів)
(((
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