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13 июня 2025, 17:08 Читати українською

Цены на газ в Европе резко выросли на фоне ударов Израиля по Ирану

Цены на природный газ в Европе резко подскочили на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усилило опасения по поводу стабильности энергетических поставок. Дополнительным фактором роста цен на голубое топливо стали проблемы с обслуживанием газовых объектов в Норвегии. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.

Цены на природный газ в Европе резко подскочили на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усилило опасения по поводу стабильности энергетических поставок.
Фото: pixabay.com

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Фьючерсы на бенчмарки подскочили на целых 6,6% в пятницу, что является наибольшим показателем более пяти недель. Цены на газ выросли одновременно с ростом цен на нефть.

По состоянию на 12:36 в Амстердаме фьючерсы на голландский газовый бенчмарк с поставкой в ближайший месяц выросли на 5,38% до 38,13 евро за мегаватт-час. Европейские фьючерсы на электроэнергию также выросли.

В пятницу, 13 июня, утром Израиль нанес авиаудары по всей территории Ирана, целясь на ядерные объекты и уничтожая высокопоставленных военных командиров. Эта операция знаменует серьезную эскалацию противостояния между двумя противниками, и Иран обещает, что Израиль «заплатит очень высокую цену».

Ключевой обеспокоенностью является то, что боевые действия могут нарушить поставки через Ормузский пролив, важный водный путь для сжиженного природного газа (СПГ) и нефти.

Хотя Иран нередко угрожал заблокировать Ормузский пролив во время конфликтов, он никогда этого не делал. Теперь физические поставки сжиженного природного газа (СПГ), похоже, не пострадали. Однако, если суда начнут избегать проливов, вероятны задержки в доставках.

«Риск для энергетических рынков заключается в более широкой региональной эскалации с участием основных поставщиков сырой нефти и природного газа», — заявила энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмидт.

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Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты имеют около 98 миллионов тонн экспортных мощностей СПГ, что составляет 18% мировых поставок, сказала она.

Спрос на СПГ в Европе вырос после того, как континент потерял основную часть поставок по российскому трубопроводу. Значительные потоки будут решающими в ближайшие месяцы, поскольку регион пополняет истощенные хранилища перед зимой.

Катар входит в тройку ведущих поставщиков СПГ, и любые перебои с его экспортом могут привести к росту цены на газ выше 100 евро за мегаватт-час в самом худшем случае, сказала Шмидт.

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Хотя Европа получает большую часть своего сжиженного топлива из США, потеря даже небольшого количества поставок является главным стимулом роста рынка.

Между тем Министерство энергетики Израиля сообщило о временном закрытии газового месторождения «Левиафан». Ожидается, что страна объявит чрезвычайное положение в газовом секторе после оценки ситуации, добавили в министерстве.

Трейдеры также следят за возможными дальнейшими перебоями с поставками из Норвегии — крупнейшего поставщика трубопроводного газа в Европу. Там сейчас идет незапланированное отключение крупного газоперерабатывающего завода, уже ограничивающего потоки газа, которые и так были сокращены из-за сезонного технического обслуживания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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