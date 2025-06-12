Главное за четверг: Исторический максимум евро, рост цен на еду и рынок жилья Львова

Свежая финансовая статистика показывает снижение интереса граждан к доллару и повышение к евро. Действительно, евро сейчас активно вытесняет валюту янки. Но стоит ли делать ставку исключительно на евровалюту? — Давайте разбираться.

Национальный банк снизил курс доллара по отношению к гривне. Курс евро вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум. Официальный курс евро на 13 июня составит 48,0825 грн за 1 евро (+0,6263 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 22 апреля — 47,7653.

Ценовой мониторинг «Минфина»: насколько реально выросла цена на еду в мае

Инфляция в Украине взяла новую высоту. По данным Госстата, в мае потребительские цены выросли в годовом исчислении до 15,9%, что является одним из пиковых значений за последние 23 месяца. В лидерах роста снова пищевые продукты. «Минфин» традиционно разбирается в ситуации и сравнивает подсчеты официальной статистики с результатами собственного мониторинга.

НБУ прокомментировал ускорение инфляции в мае

В мае 2025 года инфляция ускорилась до 15,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,3%. Инфляция в мае росла с опережением прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2025 года.

Рынок жилья Львова: как изменяются цены, спрос и предложение

В последние три года рынок жилой недвижимости Украины столкнулся со многими вызовами: воздушными обстрелами, миграцией населения, дефицитом кадров, экономической нестабильностью. По сравнению с другими регионами ситуация в городах на западе страны, в частности во Львове, выглядит для девелоперов более благоприятной. Как в этих условиях развивается их бизнес, рассказал руководитель направления консультационных услуг в сфере недвижимости EY в Украине Ростислав Хома.