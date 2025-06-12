Хлеб в Украине до конца года подорожает на 20% — пекари

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) предполагает удорожание хлеба в стране на 20% до конца 2025 года, однако это вряд ли подорвет бюджет украинской семьи, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» глава ассоциации Александр Тараненко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят пекари

«Не удивлюсь, если так произойдет. Все к этому идет», — сказал он.

Говоря о 20% перспективе повышения цен на хлеб, Тараненко рассказал, что отпускная цена 1 кг хлеба с хлебзавода составляет чуть более 40 грн. При этом маржа супермаркетов на хлебе по разным маркетинговым механизмам иногда достигает 30%, хотя законодательно не должна превышать 10%.

«Не будем брать отечественную статистику — она не соответствует действительности из-за наличия „теневого“ рынка и других нюансов. Объективно сейчас украинец потребляет 150−200 г хлеба ежедневно, то есть в месяц — около 5 кг. Следовательно, ежемесячно гражданин Украины тратит на хлеб 200−210 грн. Если цена за год увеличится на 40 грн больше. Да, для наших пенсионеров и других малообеспеченных слоев населения 40 грн — это деньги. Однако говорить, что 40 грн в месяц подорвут бюджет украинской семьи, пожалуй, было бы преувеличением», — подчеркнул эксперт.

Читайте: НБУ прокомментировал ускорение инфляции в мае

Какие причины

Среди причин подорожания хлеба он назвал рост цен на все составляющие товара — муку, дрожжи, жиры, сахар. К ним прилагаются стоимость электроэнергии, логистика, а также требование государства для предприятий, критически важных для экономики и с правом бронировать персонал, повысить зарплаты до 20 тыс. грн.

«С вычетом налогов на руки люди получат 16 тыс. грн. До этого средняя зарплата в нашем бизнесе составляла 13−15−16 тыс. грн независимо от предприятия. Согласитесь, невысокая зарплата. Но когда кто-то говорит, что пекари наживаются, это совсем не так. Повышение зарплаты даже на 20−30% можем», — пояснил специалист и добавил, что рентабельность хлебного бизнеса составляет чуть выше нуля, а часто по некоторым сортам хлеба — ниже нуля.

Читайте также: В Украине подорожает ржаной хлеб: что говорят аналитики

Тараненко привел данные Госстата, согласно которым в Украине зарегистрировано более 3 тыс. производителей хлеба.

«Пусть не все они сегодня работают по разным причинам, но даже если по ним работает две тысячи, то теоретически представить, что все сговорились и имеют сверхдоходы, — это чушь», — отверг мнение о наличии отраслевого сговора по повышению цен на хлеб в Украине глава ВАП.