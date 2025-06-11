Биткоин-ETF от BlackRock стал самым быстрорастущим фондом: что нового на крипторынке

За сутки секторы спотовых биткоин- и Ethereum -ETF привлекли более $556 млн.

Во вторник, 10 июня 2025 года спотовые биткоин-ETF зафиксировали приток капитала на сумму $431,12 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue. Позитивная динамика в сегменте возобновилась в предыдущий торговый день.

По данным платформы, четыре биржевых фонда имели поступление средств, распределение которых выглядит следующим образом:

ИВИТ — $336,74 млн;

FBTC — $67,07 млн;

ARKB — $20,25 млн;

BTCO — $7,65 млн.

В семи фондах движение средств не наблюдалось, а из BITB инвесторы изъяли капитала в размере $0,597 млн.

Приток капитала в споте Ethereum-ETF составил $124,93 млн. Для сектора это уже 17-й торговый день «в плюсе».

Четыре фонда зафиксировали инвестиционные поступления, а именно:

ETHA — $80,59 млн;

FETH — $26,32 млн;

ETH — $9,67 млн;

ETHW — $8,35 млн.

Остальные фонды не получали средства под управление.

Биткоин-ETF от BlackRock стал самым быстрорастущим фондом в истории

Активы биржевого фонда IBIT от BlackRock превысили $70 млрд за 341 торговый день — это рекорд среди всех ETF по скорости достижения такого объема. Об этом заявил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

Биткоин-ETF от крупнейшего в мире управляющего активами существенно опережает конкурентов по объему активов в управлении (AUM). Второе место занимает фонд от Fidelity — около $31 млрд.

The Blockchain Group одобрила увеличение капитала на 10 миллиардов евро для развития биткоин-стратегии

Французская компания The Blockchain Group получила одобрение акционеров на увеличение капитала более чем на 10 млрд. евро ($11,4 млрд.). В заявлении говорится, что цель инициативы состоит в ускорении стратегии по накоплению биткоинов на балансе.

Известно, что участие в общем собрании приняли владельцы 38,99% голосов. За все резолюции проголосовало более 95% участников.

«В частности, утвержденные резолюции позволяют правлению иметь набор финансовых делегаций для выпуска акций или ценных бумаг, предоставляющих доступ к капиталу, с или без сохранения преимущественного права подписки путем публичного предложения или в пользу определенных категорий получателей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в состав совета правления компании вошел Александр Лаизе, который будет работать до 2030 года. Он станет заместителем CEO по биткоин-стратегии.

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ЦБ Японии может стать новым катализатором роста на крипторынке — соучредитель BitMEX

Соучредитель криптовалютной биржи BitMEX и инвестиционный директор Maelstrom Артур Хейс заявил, что ожидаемая монетарная встреча Банка Японии 16−17 июня 2025 года может стать ключевым драйвером роста для рисковых активов, в частности биткоина, если регулятор решит вернуться к количественному смягчению.

«Если центробанк Японии отложит количественное сворачивание (QT) и возобновит выборочное QE на июньском заседании — рисковые активы взлетят», — написал Хейс.

QE — это стратегия центрального банка по скупке гособлигаций и вливанию ликвидности в экономику для снижения ставок и стимулирования потребления в сложные финансовые периоды.

Сейчас центробанк оценивает результаты своего плана QT, стартовавшего в августе 2024 года и предполагавшего сокращение покупки государственных облигаций на 400 млрд иен ежеквартально.

По данным Bloomberg, в регуляторе обсуждают возможность уменьшить объемы сокращения вдвое — до 200 млрд иен (почти $1,4 млрд) — с апреля 2027 года.

По мнению руководителя европейских исследований компании Bitwise Андре Драгоша, именно кризис на японском рынке государственных облигаций заставил институциональных инвесторов снова обратить внимание на биткоин как на защиту от суверенных рисков задолженности.

«Рост воспринят риск дефолта — растут доходности? Это один из ключевых индикаторов, почему биткоин может идти до $200 000. Он свободен от риска контрагента», — сказал Драгош в комментарии Cointelegraph.

Традиционно государственные облигации считаются «тихой гаванью», однако резкий рост доходности свидетельствует о беспокойстве инвесторов по поводу финансовой стабильности и способности правительства обслуживать долг.

На фоне этих событий, вероятное решение Банка Японии вернуться к инструментам QE уже в этом месяце может не только повлиять на японский рынок, но и стать триггером глобального роста криптовалют, особенно биткоина.

К моменту написания новости первая криптовалюта торгуется на уровне $109 520.

Сеть Cardano запустила первый DeFi-протокол для биткоина без посредников

Основатель блокчейна Cardano Чарльз Хоскинсон объявил о запуске Cardinal — первого протокола децентрализованных финансов (DeFi) для биткоина на сети Cardano.

Согласно заявлению, Cardinal открывает возможность использования экосистемы для кредитования, стейкинга и других DeFi-операций, не передавая активы под контроль третьим сторонам.

Протокол реализует кросчейн функциональность с помощью мультиподписной технологии MuSig2, что позволяет владельцам биткоинов использовать свои неизрасходованные транзакции биткоина (UTXO) на Cardano без сохранения кастодиана.

Cardinal также поддерживает Bitcoin Ordinals в качестве обеспечения, сохраняя полный контроль пользователя над активами.

«Это первое решение, позволяющее сети биткоина полноценно взаимодействовать с экосистемой Cardano без необходимости передавать активы посторонним хранителям», — говорится в сообщении.

По информации из документа, Cardinal — это протокол для «обертывания» UTXO на блокчейн Cardano. Благодаря этому пользователи могут использовать первую криптовалюту в качестве нативного актива на Cardano, в том числе в виде NFT на основе Ordinals.

Каждый «обернутый» биткоин имеет жесткое соответствие оригинальному активу. В любой момент пользователь может сжечь токен на Cardano и вернуть биткоины обратно в нативную сеть.

В отличие от традиционных межсетевых мостов, Cardinal не зависит от посторонних ликвидных провайдеров и не нуждается в централизованном доверии. Защита гарантируется протоколом с минимальным уровнем доверия, по которому достаточно одного честного оператора, чтобы обеспечить безопасность всей системы.