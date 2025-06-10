«Укрпочта» с 1 июля обновит приема отправлений с наложенным платежом

«Укрпочта» изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом. Об этом сообщили в пресс-службе компании, сообщает « Минфин ».

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Что изменится

С 1 июля 2025 года вводятся новые лимиты на выплату наличных физическим лицам в отделениях:

максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 100 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 10 шт.

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В то же время, лимиты на наложенный платеж для физических лиц с выплатой средств на банковскую карту остаются без изменений:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29 999 грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50 шт.;

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 250 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500 шт.

В «Укрпочте» подчеркивают, что установленные лимиты достаточны для лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Если клиент намерен или уже осуществляет продажу товаров, ему рекомендуется открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму для ведения бизнеса.

В пресс-службе добавили, что в 2024 году «Укрпочта» направила в бюджет страны 3,1 млрд гривен.

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