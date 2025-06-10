«Укрпочта» изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом. Об этом сообщили в пресс-службе компании, сообщает «Минфин».
«Укрпочта» с 1 июля обновит приема отправлений с наложенным платежом
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Что изменится
С 1 июля 2025 года вводятся новые лимиты на выплату наличных физическим лицам в отделениях:
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максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 100 тыс. грн;
- максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 10 шт.
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В то же время, лимиты на наложенный платеж для физических лиц с выплатой средств на банковскую карту остаются без изменений:
- максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29 999 грн;
- максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50 шт.;
- максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 250 тыс. грн;
- максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500 шт.
В «Укрпочте» подчеркивают, что установленные лимиты достаточны для лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Если клиент намерен или уже осуществляет продажу товаров, ему рекомендуется открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму для ведения бизнеса.
В пресс-службе добавили, что в 2024 году «Укрпочта» направила в бюджет страны 3,1 млрд гривен.
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Комментарии - 14
жизнь покажет…
Все «логічно», але як продати умовний комп?) Ну, він буде штук 50 нехай коштувати, це вже більше ліміту 29 999 грн на день, але менше лімітів кількості переказів, бо має бути один переказ, і при цьому комп б/у, тобто це не підприємницька діяльність, тому нововведення «геніальне»)) звісно люди будуть або їхати забирати власноруч і оплачувати все готівкою, або переказувати криптою по передоплаті, або на картку гроші скидати, тут вже по домовленості, які ж вони тупі, чим більше влада і далі за ланцюжком компанії, намагаються закручувати гайки звичайному населенню — тим більше населення буде йти в готівку і крипту, продовжуйте в тому ж дусі, пани розпилювачі державних коштів на тендерах проззоро :)
а кому потрібен твій умовний б/в комп за 30+тис грн,
якщо без проблем можна купити дешевше у ФОПа
або юр.особи та ще й гарантією.
Недавно купил б/у Сервер HP ProLiant DL360 с гарантией 6 мес дешевле 10 тыс,
а новый обошёлся бы в 5 раз дороже и это без стоимости софта.
Ой, я и забыл, djjack продал клиенту б/у ПК с пиратской ОС — хотя кого в нашей
стране волнует массовое нарушение законодательства во всех сферах — главное,
не попадаться под раздачу…
Верю, что ты не в курсе того, что с завода идёт в комплекте поставки
исключительно ОЕМ-версия, и ты не вправе её передавать/продавать
в комплекте с б/у железом.
Но ведь это такие мелочи…
а тут
https://minfin.com.ua/ua/2025/06/10/152368834/
сказано, що:
«Максимальна сума за однією платіжною операцією має перевищувати 100 тис. грн.» — тобто має бути мінімум 100 тис. грн.
Ну потеряли частичку «НЕ» перед «має перевищувати 100 тис. грн.» и что теперь…