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10 июня 2025, 12:43 Читати українською

«Укрпочта» с 1 июля обновит приема отправлений с наложенным платежом

«Укрпочта» изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом. Об этом сообщили в пресс-службе компании, сообщает «Минфин».

«Укрпочта» изменяет условия приема отправлений с наложенным платежом.
Фото: depositphotos

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Что изменится

С 1 июля 2025 года вводятся новые лимиты на выплату наличных физическим лицам в отделениях:

  • максимальная сумма платежных операций за один календарный месяц — 100 тыс. грн;

  • максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 10 шт.

Читайте: Получить посылку без очереди: Укрпочта вводит новые правила

В то же время, лимиты на наложенный платеж для физических лиц с выплатой средств на банковскую карту остаются без изменений:

  • максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29 999 грн;
  • максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50 шт.;
  • максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 250 тыс. грн;
  • максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500 шт.

В «Укрпочте» подчеркивают, что установленные лимиты достаточны для лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Если клиент намерен или уже осуществляет продажу товаров, ему рекомендуется открыть ФЛП или выбрать другую легальную форму для ведения бизнеса.

В пресс-службе добавили, что в 2024 году «Укрпочта» направила в бюджет страны 3,1 млрд гривен.

Читайте: Налоговая взялась за продавцов маркетплейсов: как почта помогает выявлять нелегалов

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июня 2025, 13:01
#
По сравнению с «Новой Почтой» лимиты достаточно приемлемые…
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
10 июня 2025, 14:24
#
Ну їм же 90 млн штрафів регулятор не влупить :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июня 2025, 15:19
#
Как знать…
жизнь покажет…
+
+75
Я_ __
Я_ __
10 июня 2025, 13:03
#
«В „Укрпошті“ підкреслюють, що встановлені ліміти є достатніми для осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю.»

Все «логічно», але як продати умовний комп?) Ну, він буде штук 50 нехай коштувати, це вже більше ліміту 29 999 грн на день, але менше лімітів кількості переказів, бо має бути один переказ, і при цьому комп б/у, тобто це не підприємницька діяльність, тому нововведення «геніальне»)) звісно люди будуть або їхати забирати власноруч і оплачувати все готівкою, або переказувати криптою по передоплаті, або на картку гроші скидати, тут вже по домовленості, які ж вони тупі, чим більше влада і далі за ланцюжком компанії, намагаються закручувати гайки звичайному населенню — тим більше населення буде йти в готівку і крипту, продовжуйте в тому ж дусі, пани розпилювачі державних коштів на тендерах проззоро :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июня 2025, 13:26
#
«але як продати умовний комп?)»

а кому потрібен твій умовний б/в комп за 30+тис грн,
якщо без проблем можна купити дешевше у ФОПа
або юр.особи та ще й гарантією.
+
+15
djjack
djjack
10 июня 2025, 13:57
#
В смысле кому? Я вчера вечером отправил комп за 36 000! Цена нового у ФОПа с гарантией- 74 000. Купили аж бегом. Или для Вас открытие, что б/у компы могут спокойно стоить и 50−55 000? Более того, одна видеокарта может столько стоить! Да, даже б/у, та же RTX4080 Super
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июня 2025, 14:19
#
К сведению, и ФОПы и ТОВы тоже торгуют б/у техникой да ещё и гарантию дают.

Недавно купил б/у Сервер HP ProLiant DL360 с гарантией 6 мес дешевле 10 тыс,
а новый обошёлся бы в 5 раз дороже и это без стоимости софта.

Ой, я и забыл, djjack продал клиенту б/у ПК с пиратской ОС — хотя кого в нашей
стране волнует массовое нарушение законодательства во всех сферах — главное,
не попадаться под раздачу…
+
+15
djjack
djjack
10 июня 2025, 14:32
#
Что ты несёшь, клоун? Тебя в школе научили клеветать на людей, которых ты не знаешь? Я продал человеку рабочую станцию Dell Precision, которая с завода идёт с лицензионной ОС! И это цена без NVME и RAM, чисто за тушку. PS Я и не догадывался, что тут бывает такая аудитория, как ты…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июня 2025, 15:24
#
Djjack

Верю, что ты не в курсе того, что с завода идёт в комплекте поставки
исключительно ОЕМ-версия, и ты не вправе её передавать/продавать
в комплекте с б/у железом.
Но ведь это такие мелочи…
+
0
djjack
djjack
10 июня 2025, 13:54
#
Очень просто. Вам надо просто получить деньги наличными в отделении, а не на карту.
+
0
Hennady
Hennady
10 июня 2025, 13:42
#
«максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 тис. грн;»
а тут
https://minfin.com.ua/ua/2025/06/10/152368834/
сказано, що:
«Максимальна сума за однією платіжною операцією має перевищувати 100 тис. грн.» — тобто має бути мінімум 100 тис. грн.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июня 2025, 14:03
#
В редакции работают живые люди, а людям свойственно хоть иногда, но ошибаться.

Ну потеряли частичку «НЕ» перед «має перевищувати 100 тис. грн.» и что теперь…
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
10 июня 2025, 14:34
#
Ну було закриття 60000 фопів за квартал, тепер буде 100000 фопів за квартал, потужна перемога потужнійших над населенням, така велика справа Гетьманцева!
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
10 июня 2025, 14:53
#
Ну 100к это не 30 как у окончательно поехавшей НП
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