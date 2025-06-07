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7 июня 2025, 16:06 Читати українською

Канада продлила беспошлинный режим для украинских товаров

Канада продлила действие приказа об освобождении украинских товаров от пошлин еще на один год до 9 июня 2026 года. Об этом объявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает «Минфин» со ссылкой на публикацию канадского правительства.

Канада продлила действие приказа об освобождении украинских товаров от пошлин еще на один год до 9 июня 2026 года.
Фото: pixabay.com

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Это решение — продолжение договоренностей, которых страны Большой семерки (G7) достигли в прошлом месяце в Банфи, Альберта. Тогда министры финансов и главы центробанков единогласно поддержали Украину.

«Канада подтвердила свою поддержку справедливого и длительного мира в Украине, в том числе через военную, финансовую и гуманитарную помощь. Сегодняшнее объявление укрепляет эти обязательства, помогая поддерживать экономику Украины, и демонстрирует решимость Канады стоять бок о бок с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил министр финансов Канады.

С момента введения приказа об освобождении от пошлин 9 июня 2022 года, Канада импортировала из Украины товаров на сумму свыше 35 миллионов канадских долларов ($25,6 млн), при этом сумма отмененных таможенных пошлин составила 8,5 миллиона канадских долларов ($6,2 млн).

Ожидается, что продление действия приказа с 10 июня 2025 по 9 июня 2026 позволит Украине сэкономить еще примерно 1,2 миллиона канадских долларов ($876,5 тыс.) на таможенных пошлинах.

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Помощь от Канады

С февраля 2022 Канада выделила более 8 миллиардов канадских долларов ($5,8 млрд) на разностороннюю поддержку Украины, включающую финансовую, гуманитарную, военную помощь, а также иммиграционные меры для украинцев, спасающихся от российской агрессии.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕС продлил «торговый безвиз» для железа и стали из Украины на три года.

Еврокомиссия также объявила объем квот на украинскую агропродукцию после отмены торговых льгот.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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