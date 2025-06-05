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5 июня 2025, 14:51 Читати українською

Министр финансов анонсировал пересмотр бюджета из-за нужд ВСУ

Кабинет министров в ближайшее время будет обращаться в Верховную Раду с предложением пересмотра государственного бюджета на 2025 г. в связи с новыми потребностями Вооруженных сил. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в выступлении в парламенте 5 июня, сообщает «Минфин» со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кабинет министров в ближайшее время будет обращаться в Верховную Раду с предложением пересмотра государственного бюджета на 2025 г.
Фото: mof.gov.ua

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«В связи с тем, что у нас не всегда можно предусмотреть ситуацию во время полномасштабной войны и потребности Вооруженных сил, в ближайшее время мы будем к вам с пересмотром бюджета. Есть обращение министра обороны о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете… Есть понимание того, что на Вооруженные силы средств недостаточно по разным причинам», — сказал Марченко.

По его словам, это не недоработка, а необходимость, вызванная изменениями технологий, снабжением оружием от ключевых партнеров и активизацией ситуации на поле боя.

«Если вы сравните бюджетные цифры, которыми подавали бюджет в сентябре и которым принимался бюджет, цифры полностью соответствуют прошлогодним. Но вы знаете, ситуацию нельзя линейно спрогнозировать. Ситуация абсолютно асимметрична и требует иногда достаточно сложных асимметричных решений», — подытожил министр финансов.

В то же время, он не назвал параметры пересмотра бюджета.

Читайте также: В Раду внесли постановление об увольнении министра финансов

Напомним

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года государственный бюджет Украины ежегодно вынужденно пересматривался в сторону увеличения расходов и финансирования из-за военных нужд.

В этом году, когда госбюджет утвержден с доходами 2,33 трлн грн (без учета грантов и международной помощи) и расходами 3,93 трлн грн, речь идет о необходимости увеличения расходов на сумму до 400−500 млрд грн.

Оценка потребностей во внешнем финансировании бюджета на следующий год составляет также около $39 млрд, из которых подтверждены источники около половины этой суммы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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+30
Я_ __
Я_ __
5 июня 2025, 15:09
#
«Міністр фінансів анонсував перегляд бюджету через потреби ЗСУ»

В той же час державники:

— Грунтосуміш Очікувана вартість 4 136 000,00 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−13−011520-a (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА)

— Ґрунтосуміш Очікувана вартість 3 033 182,92 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−05−008409-a (Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва)

— Ґрунтосуміш Очікувана вартість 2 630 000,00 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−03−26−003091-a (Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва)

— Очікувана вартість 906 659 100,00 грн ГБН Г.1−218−182:2011, СОУ 42.1−37641918−105:2013. ДК 021:2015 — 63710000−9 — Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Луганській області на 2021 та 2022 роках (ЛОТ І : «Земляне полотно та споруди дорожнього водовідведення, озеленення, об'єкти дорожнього сервісу та інженерне облаштування, роботи з інженерно-технічного забезпечення, аварійні роботи, роботи із зимового утримання» ЛОТ ІІ : «Дорожній одяг» ЛОТ ІІІ : «Транспортні споруди» ЛОТ IV : «Організація дорожного руху») https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020−12−11−007155-b (СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)


+
+30
Я_ __
Я_ __
5 июня 2025, 15:13
#
— Очікувана вартість 6 983 405 839,00 грн Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області. СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020−10−30−004218-b

— Очікувана вартість 98 422 381,20 грн 72260000−5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням Програмне забезпечення Microsoft ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−10−16−015031-a

— Очікувана вартість 4 540 000,00 грн SMM-просування в соціальній мережі Facebook сторінок «Ощадбанк» https://www.facebook.com/oschadbank та «ОщадБізнес» https://www.facebook.com/oschadbusiness/, Instagram сторінок «Ощадбанк» https://www.instagram.com/oschadbank_official/ та «ОщадБізнес» https://www.instagram.com/oschadbusiness/, TikTok https://www.tiktok.com/@oschad, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/1132568/, X (Twitter) https://twitter.com/ua_oschadbank (АТ «Ощадбанк») https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−06−014435-a
+
+30
Я_ __
Я_ __
5 июня 2025, 15:13
#
А так звісно грошей в країні немає, треба підвищувати податки, затягати пояски, ага :)
+
0
parseval
parseval
5 июня 2025, 16:30
#
Тут ще ремонти шкіл за 100млн на Херсонщині у зоні потенційних обстрілів і клумби в Покровську за млн забули загадати.
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