Кабинет министров в ближайшее время будет обращаться в Верховную Раду с предложением пересмотра государственного бюджета на 2025 г. в связи с новыми потребностями Вооруженных сил. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в выступлении в парламенте 5 июня, сообщает «Минфин» со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр финансов анонсировал пересмотр бюджета из-за нужд ВСУ
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«В связи с тем, что у нас не всегда можно предусмотреть ситуацию во время полномасштабной войны и потребности Вооруженных сил, в ближайшее время мы будем к вам с пересмотром бюджета. Есть обращение министра обороны о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете… Есть понимание того, что на Вооруженные силы средств недостаточно по разным причинам», — сказал Марченко.
По его словам, это не недоработка, а необходимость, вызванная изменениями технологий, снабжением оружием от ключевых партнеров и активизацией ситуации на поле боя.
«Если вы сравните бюджетные цифры, которыми подавали бюджет в сентябре и которым принимался бюджет, цифры полностью соответствуют прошлогодним. Но вы знаете, ситуацию нельзя линейно спрогнозировать. Ситуация абсолютно асимметрична и требует иногда достаточно сложных асимметричных решений», — подытожил министр финансов.
В то же время, он не назвал параметры пересмотра бюджета.
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Напомним
После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года государственный бюджет Украины ежегодно вынужденно пересматривался в сторону увеличения расходов и финансирования из-за военных нужд.
В этом году, когда госбюджет утвержден с доходами 2,33 трлн грн (без учета грантов и международной помощи) и расходами 3,93 трлн грн, речь идет о необходимости увеличения расходов на сумму до 400−500 млрд грн.
Оценка потребностей во внешнем финансировании бюджета на следующий год составляет также около $39 млрд, из которых подтверждены источники около половины этой суммы.
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В той же час державники:
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— Ґрунтосуміш Очікувана вартість 3 033 182,92 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−05−008409-a (Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва)
— Ґрунтосуміш Очікувана вартість 2 630 000,00 грн https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−03−26−003091-a (Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва)
— Очікувана вартість 906 659 100,00 грн ГБН Г.1−218−182:2011, СОУ 42.1−37641918−105:2013. ДК 021:2015 — 63710000−9 — Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Луганській області на 2021 та 2022 роках (ЛОТ І : «Земляне полотно та споруди дорожнього водовідведення, озеленення, об'єкти дорожнього сервісу та інженерне облаштування, роботи з інженерно-технічного забезпечення, аварійні роботи, роботи із зимового утримання» ЛОТ ІІ : «Дорожній одяг» ЛОТ ІІІ : «Транспортні споруди» ЛОТ IV : «Організація дорожного руху») https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020−12−11−007155-b (СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
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