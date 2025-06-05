Министр финансов анонсировал пересмотр бюджета из-за нужд ВСУ

Кабинет министров в ближайшее время будет обращаться в Верховную Раду с предложением пересмотра государственного бюджета на 2025 г. в связи с новыми потребностями Вооруженных сил. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в выступлении в парламенте 5 июня, сообщает «Минфин» со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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«В связи с тем, что у нас не всегда можно предусмотреть ситуацию во время полномасштабной войны и потребности Вооруженных сил, в ближайшее время мы будем к вам с пересмотром бюджета. Есть обращение министра обороны о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете… Есть понимание того, что на Вооруженные силы средств недостаточно по разным причинам», — сказал Марченко.

По его словам, это не недоработка, а необходимость, вызванная изменениями технологий, снабжением оружием от ключевых партнеров и активизацией ситуации на поле боя.

«Если вы сравните бюджетные цифры, которыми подавали бюджет в сентябре и которым принимался бюджет, цифры полностью соответствуют прошлогодним. Но вы знаете, ситуацию нельзя линейно спрогнозировать. Ситуация абсолютно асимметрична и требует иногда достаточно сложных асимметричных решений», — подытожил министр финансов.

В то же время, он не назвал параметры пересмотра бюджета.

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Напомним

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года государственный бюджет Украины ежегодно вынужденно пересматривался в сторону увеличения расходов и финансирования из-за военных нужд.

В этом году, когда госбюджет утвержден с доходами 2,33 трлн грн (без учета грантов и международной помощи) и расходами 3,93 трлн грн, речь идет о необходимости увеличения расходов на сумму до 400−500 млрд грн.

Оценка потребностей во внешнем финансировании бюджета на следующий год составляет также около $39 млрд, из которых подтверждены источники около половины этой суммы.