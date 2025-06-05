JPMorgan планирует предоставлять кредиты под залог криптовалютных ETF — Bloomberg

Крупнейший банк США JPMorgan Chase&Co. планирует разрешить своим клиентам в сфере торговли и управления капиталом использовать некоторые криптоактивы как залог для получения кредитов. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.

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По информации источников, знакомых с ситуацией, уже в ближайшие недели JPMorgan начнет предоставлять финансирование под криптобиржевые фонды (ETF). Первым таким активом станет iShares Bitcoin Trust от BlackRock Inc.

Этот шаг является очередной попыткой крупнейших американских банков интегрироваться в криптоиндустрию, после того как администрация президента США Дональда Трампа начала снимать регуляторные ограничения.

В некоторых случаях JPMorgan также начнет учитывать криптоактивы клиентов по управлению капиталом при оценке их общей чистой стоимости и ликвидных активов.

Это означает, что криптовалюты получат такой же статус, как акции, автомобили или предметы искусства при расчете суммы, которую клиент может одолжить под свои активы.

Спикер JPMorgan отказался комментировать эту информацию.

JPMorgan был одним из первых крупных банков, начавших использовать блокчейную технологию для таких услуг, как платежи, и имеет среди своих клиентов криптобиржи, в частности Coinbase.

Генеральный директор банка Джейми Даймон долгое время скептически относился к самим криптовалютам. На майском дне инвестора он заявил, что не является поклонником биткоина, но JPMorgan позволит клиентам его покупать.

Изменения для клиентов и рынка

В сфере управления капиталом эти изменения касаются всех клиентов банка по всему миру, включая разные уровни достатка — от розничных клиентов до состоятельных лиц.

Крупные банки в этом году активно разрабатывают планы по предоставлению клиентам доступа к криптовалютам, реагируя на растущий спрос клиентов и более благоприятную регуляторную среду.

Конкурент Morgan Stanley, по данным Bloomberg, в прошлом месяце работал над планом добавления торговли криптовалютами на свою платформу E*Trade.

Ранее банк разрешал некоторым клиентам использовать их крипто-ETF как залог только в редких случаях. Ожидается, что после внедрения этих изменений будут включены и другие крипто-ETF.

Спотовые биткоин-ETF были представлены в США в январе 2024 года и выросли до общей суммы 128 миллиардов долларов, что делает их одним из самых успешных запусков за всю историю.

Между тем, сама криптовалюта стремительно выросла с момента победы Трампа на президентских выборах прошлого ноября, достигнув исторического максимума в $111 980 в мае.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2025 года JPMorgan провел свою первую транзакцию в публичном блокчейне. Соглашение прошло при участии проектов Chainlink и Ondo Finance.