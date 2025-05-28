Продажи Tesla в Европе падают четвертый месяц подряд

Продажи американской компании-производителя электрокаров Tesla в Европе упали на 49% в апреле по сравнению с годом ранее.

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Продажи Tesla в Европе

Продажи Tesla в Европе падают уже четвертый месяц подряд из-за негативной реакции на политические взгляды ее генерального директора Илона Маска и обострения конкуренции со стороны европейских и китайских игроков.

Доля Tesla на европейском рынке упала до 0,7% с 1,3% годом ранее.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), общие продажи автомобилей в Европе упали на 0,3%.

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Апрельские продажи в Европейском Союзе, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли упали до 1,07 млн ​​автомобилей после роста на 2,8% в марте.

Среди крупнейших рынков в ЕС — Испании и Италии — общие продажи автомобилей выросли на 7,1% и 2,7% соответственно, тогда как во Франции и Германии они упали на 5,6% и 0,2%.

В Великобритании регистрация автомобилей упала на 10,4%.

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