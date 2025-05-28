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28 мая 2025, 8:34 Читати українською

Продажи Tesla в Европе падают четвертый месяц подряд

Продажи американской компании-производителя электрокаров Tesla в Европе упали на 49% в апреле по сравнению с годом ранее.

Продажи американской компании-производителя электрокаров Tesla в Европе упали на 49% в апреле по сравнению с годом ранее.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПродажи Tesla в ЕвропеПродажи Tesla в Европе падают уже четвертый месяц подряд из-за негативной реакции на политические взгляды ее генерального директора Илона Маска и обострения конкуренции со стороны европейских и китайских игроков.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продажи Tesla в Европе

Продажи Tesla в Европе падают уже четвертый месяц подряд из-за негативной реакции на политические взгляды ее генерального директора Илона Маска и обострения конкуренции со стороны европейских и китайских игроков.

Доля Tesla на европейском рынке упала до 0,7% с 1,3% годом ранее.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), общие продажи автомобилей в Европе упали на 0,3%.

Читайте: Спрос на новые авто в ЕС вырос на 1,3% в апреле: Гибриды и электромобили лидируют

Апрельские продажи в Европейском Союзе, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли упали до 1,07 млн ​​автомобилей после роста на 2,8% в марте.

Среди крупнейших рынков в ЕС — Испании и Италии — общие продажи автомобилей выросли на 7,1% и 2,7% соответственно, тогда как во Франции и Германии они упали на 5,6% и 0,2%.

В Великобритании регистрация автомобилей упала на 10,4%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
28 мая 2025, 8:59
#
Скінчився хайп, на додачу почався новий хайп проти нациста який очолює компанію. На додачу китайці навіть ще до того як Трумп зайняв посаду президента дуже вклалися в захоплення ринку через що ЄС навіть ввів проти них санкції у вигяді мит. І все одно китайські авто залишаются прибавливою пропозицією і потропляють в огляди британських та польських автоблогерів, хоча частина їх аутидорії і фиркає від цього.

Ось і результат: зірка та смерть Хоакіна Маска.
+
0
Три літри
Три літри
28 мая 2025, 9:04
#
Ну і особиста думка: Тесла не відповідає формату європейського авто, принаймі такого яке зазвичай продаєтся в Європі. Велике, обмежене в наповненні (це як раз норма в США, але не в Європі).
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0
Я_ __
Я_ __
28 мая 2025, 9:08
#
«Продажі Tesla у Європі падають четвертий місяць поспіль»

Хайль фюpep Маск! Від серця до Марсу!))
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