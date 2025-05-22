Standard Chartered прогнозирует $500 тысяч за биткоин, Coinbase раскрыла масштабы утечки данных: что нового

В Standard Chartered ожидают рост биткоина до $500 тысяч

В первом квартале 2025 г. государственные учреждения увеличили свои инвестиции в акции компании Strategy, которые рассматриваются как производный инструмент на биткоин. Об этом свидетельствует анализ отчетности по SEC, сообщает The Block.

По мнению аналитиков Standard Chartered, такая динамика усиливает уверенность в том, что цена биткоина достигнет $500 000 к 2028 году.

«С расширением доступа к криптовалютам и снижением волатильности доля биткоина в портфелях инвесторов будет стремиться к оптимальному уровню», — говорится в обзоре.

В банке отметили, что, несмотря на слабые показатели биткоин-ETF, акции Strategy продемонстрировали обнадеживающую динамику.

«В некоторых случаях приобретение MSTR со стороны госорганов является способом получить экспозицию к биткоину в условиях законодательных ограничений на прямое владение активом», — пояснили эксперты.

По оценкам Standard Chartered, Норвежский пенсионный фонд, Национальный банк Швейцарии, а также несколько фондов Южной Кореи прибавили в среднем по 700 BTC в виде косвенных инвестиций.

Американские государственные фонды из Калифорнии, Нью-Йорка, Северной Каролины и Кентукки суммарно приобрели эквивалент 1000 BTC. Лихтенштейн совершил небольшие закупки, а Франция и Саудовская Аравия впервые открыли позиции — это свидетельствует о растущей заинтересованности государств в рынке цифрового золота.

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Кийосаки заявил о начале гиперинфляции и росте биткоина до $1 миллиона

Предприниматель и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что на аукционе облигаций США не появился ни один покупатель.

По его словам, Федеральная резервная система США была вынуждена самостоятельно выкупить долговые бумаги на $50 млрд, используя фальшивые деньги. Об этом он написал в X, назвав событие «концом», о котором он предупреждал ранее.

Кроме того, Киосаки расценил ситуацию как начало гиперинфляции. Он считает, что это уничтожит финансовое состояние миллионов людей. Также эксперт спрогнозировал рост трех активов, а именно:

золото — $25 000;

серебро — $70;

биткоин — $500 000-$1 млн.

Coinbase раскрыла масштабы прошлогодней утечки данных

Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что в результате инцидента с утечкой данных в декабре 2024 года была скомпрометирована информация 69 461 пользователя. Соответствующее уведомление компания подала в органы власти штата Мэн (США).

По данным расследования, хакеры требовали $20 млн за неразглашение похищенной информации. Для атаки они подкупили иностранных работников службы поддержки и получили доступ к внутренним системам. Злоумышленники получили KYC-данные клиентов — имена, физические и email-адреса.

После взлома в Coinbase заверили, что инцидент задел до 1% активных пользователей, а пароли, частные ключи и криптовалюта на счетах не пострадали.

Биржа оценила потенциальные расходы на компенсации и реагирование в $180−400 млн. Также компания создала фонд в размере $20 млн для поощрения поиска злоумышленников и передала стражам порядка информацию о работниках, которые сливали данные.

Основатель TechCrunch Майкл Аррингтон подверг критике Coinbase за недостаточно оперативную реакцию. Он заявил, что утечка может иметь серьезные последствия для физической безопасности пользователей.

«Человеческие последствия измеряются страданиями, а не деньгами. Компании и регуляторы бездействуют, пока системы KYC (знай своего клиента) остаются уязвимыми», — подчеркнул Аррингтон.

Он призвал ввести уголовную ответственность, включая заключение, для должностных лиц компаний, которые не смогли защитить данные пользователей.

В ответ глава Coinbase Брайан Армстронг отметил, что похищенная информация до сих пор не появилась в сети, поэтому риски остаются ограниченными.

Аррингтон и Армстронг согласились, что одним из главных факторов в этом и подобных инцидентах являются требования регуляторов к KYC-процедурам, ведь именно поэтому финансовые компании вынуждены собирать и хранить данные пользователей.

«Лучшее решение — сосредоточиться на законах, требующих от компаний хранить эту информацию. Мы не хотим ее собирать, наши клиенты это ненавидят», — отметил директор Coinbase.

Армстронг добавил, что старая система все равно не способна эффективно противодействовать финансовой преступности, а законодатели должны в конце концов пересмотреть правила, принятые более 50 лет назад «в совершенно ином мире».

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В Техасе поддержали создание стратегического биткоина-резерва

Палата представителей Техаса одобрила законопроект SB 21, позволяющий штату инвестировать государственные средства в биткоин. В поддержку инициативы отдали 105 голосов, против — 23. Документ передан на подпись губернатору.

Законопроект предусматривает создание стратегического резерва BTC. После поправок в тексте уточнили, что в резерв могут быть добавлены и другие активы — но только при условии, что их рыночная капитализация превышает $500 млрд в течение как минимум двух лет.

Генеральный директор Satoshi Action Fund Деннис Портер назвал голосование «историческим» и отметил, что Техас станет третьим штатом США после Нью-Гэмпшира и Аризоны, официально внедряющего механизм биткоин-резерва.

Экономика Техаса оценивается в $2,6 трлн., что превышает показатели Канады или Австралии. Одобрение инициативы может стимулировать институциональное внедрение криптовалют в США.