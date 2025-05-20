Отрубленные пальцы и другие пытки: Мир охватывает волна похищений криптоинвесторов

Мир столкнулся с новой тревожной тенденцией: жестокими похищениями, нападениями и пытками, целью которых является получение выкупа в криптовалюте. Криптоинвесторы, бизнесмены и их семьи оказываются теперь не только под угрозой онлайн-мошенничества, но и реального физического насилия. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Нападение в Париже

Один из таких случаев недавно произошел в Париже. Трое мужчин в черных масках набросились на 34-летнюю женщину, отец которой руководит французской криптовалютной биржей Paymium.

Злоумышленники пытались насильно затащить женщину и ее ребенка в белый фургон, замаскированный под грузовик доставки. Но ее муж бросился на нападающих, пока сосед поспешно уводил их ребенка в безопасное место.

Благодаря помощи соседей нападение было сорвано, а злоумышленники скрылись. Хотя мужчина, защищавший свою семью, получил ранение головы.

Это дерзкое нападение стало последним в волне насильственных похищений по всему миру, в частности в США, направленных против руководителей криптовалютных бирж и их семей. Жертв били пистолетами, угоняли, а в двух случаях им отрезали пальцы. Цель преступников — миллионы долларов выкупа в криптовалюте.

Эти приступы часто называют «приступами с использованием гаечных ключей», поскольку воры часто используют простые инструменты.

Долгое время основным риском для состоятельных владельцев криптовалюта были хакерские атаки. Однако, чтобы противостоять киберпреступникам, опытные криптоинвесторы все чаще переносили свои цифровые кошельки из сети на физические устройства.

«Многие просто прячут свою криптовалюту, как золото под матрас, чтобы ее никто не достал. Но если вы публичный человек… тогда уже нужно бояться физического нападения» — заявил соучредитель компании по безопасности Casa Джеймсон Лопп.

Эти беспокойства усилились на прошлой неделе после того, как американская криптовалютная биржа Coinbase подтвердила утечку данных пользователей, приведшую к краже клиентских средств на десятки миллионов долларов.

Coinbase сообщила о масштабной кибератаке, во время которой группа преступников подкупила сотрудников зарубежного колл-центра криптобиржи и получила доступ к данным части клиентов. Биржа утверждает, что речь идет о менее чем 1% от общего количества пользователей.

Мотивация преступников

Еще один фактор, мотивирующий преступников — стоимость криптовалют, значительно возросшая за последний год. Так биткоин за год подорожал на 54%, а это значит, что появилось много новых «богатых мишеней».

За последние месяцы во Франции произошло по меньшей мере пять похищений, связанных с криптовалютой, а за последний год в мире было зарегистрировано десятки других случаев, сообщают чиновники и специалисты в этом секторе.

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Австралийский криптомильярдер едва избежал похищения в Эстонии в июле прошлого года, отразившись от нападавших, выдававших себя за маляров.

А в марте на криптоинфлюэнсера из Хьюстона было совершено нападение, прежде чем ее муж вступил в перестрелку с грабителями, которые вторглись в их дом посреди ночи, требуя ее ноутбук.

Некоторые из этих нападений были довольно неловкими, и преступников быстро ловили. Однако есть признаки того, что организованные преступные группировки видят в этом огромный потенциал для прибыли.

«Преступники изучают ситуацию, пытаясь выяснить, какая выгода в этих „приступах с гаечным ключом“ (т.е. физических нападений)», — сказал Лопп.

В сентябре мужчину из Флориды приговорили к 47 годам лишения свободы за руководство группировкой, осуществившую серию вторжений в дома в нескольких штатах в поисках криптовалют.

Во время одного из нападений мужчина приставил револьвер к голове 76-летнего мужчины из Дарема, штат Северная Каролина, и угрожал отрезать ему гениталии. В конце концов жертва перечислила нападающему криптовалюту на сумму $150 000, которого позже обязали выплатить жертвам более $500 000 компенсации.

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В пятницу утром министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо собрал руководителей криптокомпаний на встречу, чтобы представить новые меры безопасности для этого сектора.

Ретайо заявил, что нападение во вторник похоже на другие недавние похищения во Франции. Отмечается, что руководители преступной группы завербовали молодых преступников с помощью таких приложений, как Telegram и Signal, а затем дистанционно руководили ими для выполнения своего плана.

Правоохранители считают, что вероятно эти дела связаны между собой.