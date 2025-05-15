Главное за четверг: Новые облигации в «Дие», биткоин-резерв и перспективы евро

Мировые рынки остаются заложниками глобальных сдвигов в мировой торговле, инициированных Дональдом Трампом. Эмоциональность принятия многих решений руководством США и ответные меры торговых партеров Штатов добавляют элемент геополитической неопределенности, расшатывающий мировой валютный рынок.

В «Дие» добавили пять новых военных облигаций

В «Дие» добавили еще пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.

Гетманцев опроверг слухи о запуске стратегического биткоина-резерва

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в украинский парламент не планирует запускать никаких резервов, в том числе стратегических, тем более в криптовалюте.

Украина интегрируется в европейскую систему платежей: усилят ли финмониторинг

Как изменится украинская банковская реальность после введения евросоюзовских стандартов, сложнее ли будет перевод денег ЭП рассказала Ольга Черевко, основательница и управляющая партнерша юридической компании GLS. «Минфин» выбрал главное.

Нацбанк продолжает валютную либерализацию: грозит ли это курс гривны

Национальный банк сделал очередной шаг по валютной либерализации. Минфин узнал у участников рынка, что реально изменилось и могут ли новые возможности бизнеса выводить валюту негативно повлиять на курс гривны и спровоцировать дефицит валюты.