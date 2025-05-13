Европейская бизнес ассоциация (EBA) выразила поддержку законопроекту о налогообложении доходов с цифровых платформ, однако призвала к его доработке. Об этом сообщила пресс-служба EBA.
Бизнес одобряет налоги на доходы с цифровых платформ, однако настаивает на доработке законопроекта
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Отмечается, что EBA поддерживает общую концепцию законопроекта, цель которой гармонизировать украинское законодательство с европейскими стандартами — в частности, с Директивой DAC7 и правилами ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.
В то же время, учитывая значительное влияние предложенных изменений в налогообложении на бизнес-среду, эксперты Ассоциации обращают внимание на аспекты, которые все еще нуждаются в доработке.
Регулирование уплаты налогов и отчет о транзакциях
По мнению экспертов Ассоциации, важно закрепить требование о мониторинге и отчетности за все операции, включая наличные, чтобы обеспечить равные и справедливые условия налогообложения для всех участников рынка, минимизировать налоговые пробелы и предотвратить уклонение от уплаты налогов.
К тому же, бизнес предлагает отсрочить применение штрафных санкций за предоставление недостоверной или ошибочной отчетной информации сроком на 1 год с даты вступления в силу соответствующего закона.
«Это будет способствовать налаживанию эффективного взаимодействия между подотчетными операторами платформы и налоговыми органами, а также снизит финансовую и административную нагрузку на таких операторов на начальном этапе внедрения системы отчетности», — отметили в EBA.
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Статус самозанятых лиц и предприятий, организующих их деятельность
Эксперты Ассоциации считают необходимым четко определить в законодательстве особый статус физических лиц, осуществляющих деятельность через оператора платформы без регистрации предпринимательской деятельности, чтобы обеспечить правовую определенность и избежать риска переквалификации таких лиц в наемных работников.
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«Во избежание трудностей с регистрацией специального статуса налогоплательщика для физических лиц и вопросом раскрытия банковской тайны, предлагаем либо открыть специальные счета в банках Украины, либо сделать такую регистрацию доступной через государственный сервис Действие», — подчеркнули в EBA.
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