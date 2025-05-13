Гетманцев соберет комитет по проблеме беспроцентных кредитов для военных

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев будет инициировать заседание по решению проблемы кредитования военных. Об этом народный депутат написал на своей странице в Telegram.

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Проблему признали

«Спрашивают о беспроцентных кредитах военным, в выдаче которых банки отказывают военным, обнуляя их карточные кредитные лимиты. Действительно такая проблема есть. И это хорошо, что она приобрела огласку», — пишет Гетманцев.

Дело в том, что банки отказывают военным в выдаче кредитов, поскольку у них есть льгота, позволяющая не платить проценты по кредиту. В этом случае финучреждение получает убытки, поскольку государство не компенсирует потери банкам.

Льгота не распространяется на ипотеку, кредиты на авто и энергосберегающее оборудование.

Гетаманцев подчеркивает, что норма по предоставлению льготы была принята в 2014 году и требует изменений.

«Почему только сейчас она получила огласку — сказать трудно. Каждый банк решал этот вопрос в индивидуальном порядке. Но да, такая практика с отказами была и раньше», — рассказывает народный депутат.

Как решить проблему

Гетманцев подчеркнул, что это неприемлемая история, которую политики стыдятся поднимать. «Но считаю, в условиях войны еще более неприемлемым взыскивать с военнослужащих, которые всех нас защищают, штрафы, пени и проценты за пользование кредитом, по крайней мере во время военного положения и мобилизации».

Председатель Комитета считает, что правительство должно предусмотреть соответствующую бюджетную программу компенсации банкам (по аналогии с тем, как им сейчас компенсируют ставку по программе «5−7−9»).

«Однако я понимаю и правительство, ограниченное в средствах, и все, что мы собираем как налоги, в том числе как налоги на банки, которым повысили налог на прибыль, идет на национальную оборону и безопасность».

«Я также понимаю и банки, которые на определенном этапе начали отказываться не просто выдавать беспроцентные кредиты, но вообще открывать кредитные лимиты военным. Им нужно и норму закона выполнить, и думать как возвращать депозиты, по которым они платят проценты».

В конце своего сообщения Гетманцев заявил, что будет инициировать заседание комитета для рассмотрения этого вопроса.

Предыстория

Ранее monobank объяснил, почему обнуляет кредитные лимиты военным.

Соучредитель финтеха Олег Гороховский написал, что monobank выполняет закон, запрещающий начислять проценты и штрафы военным:

«Если клиент обращается и просит применить норму закона, мы немедленно это делаем». Однако банк не может выдавать новые кредиты без процентов, поскольку нет бесплатных депозитов. Он добавил: «Мне очень жаль. Я бы с удовольствием вообще простил все кредиты военным, но тогда нам нечем будет вернуть вкладчикам их депозиты».